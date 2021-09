Meski Hujan, Paket IM3 Ooredoo Kuota Freedom 2 Kali Lipat Harga Tetap Bikin Internetan Tetap Lancar

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Indosat Ooredoo Bangka Belitung mengadakan kunjungan bersama rekan media ke sebuah influencer IM3 Ooredoo Desa Terak tepatnya di Irhab Cell di Kecamatan Bangka Tengah, Selasa (28/09/2021).

Indosat Ooredoo Babel terus berupaya meningkatkan kualitas dan jaringan dengan menambah serta memodernisasi semua jaringan menjadi 4G Plus. Ikut dipastikan juga, meskipun kondisi hujan dan mati lampu signal 4G Plus kuat IM3 Ooredoo tetap on.

Cluster Sales Manager MC-Bangka, Dio Saqib mengatakan bahwa selain signal 4G Plus Kuat yang merata di Bangka, IM3 Ooredoo juga menghadirkan paket Freedom Internet 2X Lipat dengan Harga Tetap yang bisa dinikmati oleh separadik se-Bangka raya tanpa terkecuali.

“Tentunya ini sangat bermanfaat buat masyarakat Bangka yang hampir semua rutinitas dilakukan secara digital” katanya saat berkunjung ke Irhab Cell di Desa Terak bersama teman-teman media.

Ia mengatakan bahwa pihaknya mempercepat pengembangan dan perluasan jaringan baru 4G Plus ini meliputi beberapa kabupaten/kota, sehingga kecepatan internet dari jaringan 4G Plus Indosat Ooredoo dapat dirasakan oleh seluruh pelanggan serta menghadirkan product yang transparan dan tentunya dapat digunakan full 24 jam oleh pelanggan.

Adapun rinciannya, Paket Freedom Internet terdiri dari 3GB (6GB) kisaran harga 15 ribu, 5GB (10GB) kisaran harga 25 ribu, 13GB (26GB) kisaran harga 50 ribu, 25GB (50GB) kisaran harga 75 ribu sedangkan 42GB (84GB) kisaran harga 100 ribu. Kuota berlaku 24 Jam selama 30 hari & Full Kuota Utama no ribet-ribet.

Indosat Ooredoo Bangka Belitung mengadakan kunjungan bersama rekan media ke salah satu influencer IM3 Ooredoo, Selasa (28/09/2021). (Ist/Indosat oreedoo)

Untuk masyarakat di Desa Terak bisa membeli paket FI 2X Lipat melalui apps MyIM3, *123# atau bisa langsung kunjungi outlet Irhab Cell serta outlet lainnya disekitar.

Sementara itu, Nabila selsku penjaga konter di Irhab Cell menuturkan bahwa penjualan IM3 OOREDOO di tempatnya cukup bagus. Hal itu ditunjukan dari hasil penjualan mencapai 10 pcs per hari. Salah satu paket yang paling diminati masyarakat ialah kuota 3Gb. (*)