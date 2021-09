Takluk dari Papua Barat, Tim Regu Putra Tenis Lapang Babel Terhenti di Perempat Final

PON Papua ()

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Tim regu putra Cabang Olahraga (Cabor) Tenis Lapang asal Bangka Belitung terhenti di perempat final di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 Papua.

Mereka tak dapat berlaga lagi ke semi final usai ditaklukan Papua Barat dengan skor pertandingan 1:2 hari ini, Rabu (29/9/2021).

Namun, Bangka Belitung masih memiliki peluang membawa pulang medali melalui cabor ini dengan nomor tunggal putra dan ganda putra.

"Kalah, kita terhenti di perempat final, secara permainan bagus tetapi belum bisa menguasai lapangan," ujar Sekretaris Kontingen Atlet Bangka Belitung, Timan saat dihubungi bangkapos.com.

Dia menyebutkan saat berlangsung pertandingan mental pemain sempat terganggu.

"Karena supporter luar biasa dari Papua Barat, bisa membuat emosi, terutama satu atlet kita yang belum bisa mengendalikan, lagi-lagi jam terbanglah," jelas Timan.

Diakuinya, jam terbang tersebut karena PON ini masih baru dan pertama bagi para atlet.

"Memang kita masih buta kekuatan, lagi-lagi try out untuk memaksimalkan, karena persiapan untuk try out, keseluruhan permainan bagus, cuma mental saja. Nanti kita fokus di tunggal ya, jadwal nanti diupdate lagi," kata Timan.

