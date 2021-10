DP Carry Pick Up Cuma Rp8 Jutaan, Bisa Bawa Pulang Rajanya Pick Up

New Carry Pick Up kini hadir dengan dua pengembangan baru.

BANGKAPOS.COM, BANGKA - New Carry Pick Up semakin meningkatkan kualitas mobil sehingga pantas dijuluki Rajanya Pick Up.

New Carry Pick Up di tahun 2021 mengalami perubahan dengan desain front grille dan bumper serta adanya APAR menyempurnakan daftar fitur unggulan yang sudah ada seperti dimensi bak yang luas, kabin yang lega, teknologi terkini, hingga penggunaan mesin K15B-C yang irit dan bertenaga.

APAR yang digunakan adalah tipe dry chemical powder dan bersertifikat SNI sehingga efektif memadamkan kebakaran tanpa menimblkan dampak terhadap sistem kelistrikan di sekitarnya. Pengadaan APAR dalam New Carry Pick Up dan semua mobil produksi Suzuki lainnya juga merupakan upaya Suzuki dalam mendukung regulasi pemerintah dalam industri otomotif.

New Carry Pick Up kini hadir dengan 2 pengembangan baru yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan konsumen segmen kendaraan komersial.

Tampilan baru New Carry Pick Up kini mengadopsi bentuk kapak yang disebut Hatched Axe. Pengaplikasian garis desain Hatched Axe yang tegas memperkuat karakter New Carry Pick Up sebagai kendaraan niaga yang kokoh dan tangguh untuk digunakan di berbagai medan.

Bagi yang ingin memiliki mobil Suzuki Carry Pick Up cukup dengan DP mulai Rp8 jutaan atau angsuran mulai Rp3 jutaan, Anda sudah bisa bawa pulang.

Selain DP dan angsuran yang terjangkau, dapatkan juga free angsuran 1 bulan khusus pembelian New Carry Pick Up bulan ini.

Tidak hanya itu, dapatkan juga uang belanja dengan total hingga Rp100 juta dan hadiah langsung produk elektronik.

"Beli New Carry Pick Up cukup DP mulai Rp8 jutaan atau angsuran mulai Rp3 jutaan Anda sudah bisa bawa pulang," ucap Marketing Support PT Jagoarwi Motor, Pompi kepada Bangka Pos Group, Kamis (30/9/2021).

"Serta dapatkan free angsuran 1 bulan khusus pembelian New Carry Pick Up bulan ini," tambah Pompi.

New Carry Pick Up terbaru tetap mengusung konsep I.L.M.U, yaitu Irit bensin dan perawatannya, Lama umur pakainya, Muatnya banyak dan Untung di ujung. Dengan tampilan baru tersebut, tak salah jika mobil ikonik yang sudah melegenda ini Wajah Barunya Ganteng, Rezeki Makin Kenceng!

Bak New Carry Pick Up berukuran panjang 2.505 mm, lebar 1.745 mm, dan tinggi 425 mm sehingga mampu mengangkut muatan seberat 1 ton. Agar muatan tetap aman selama perjalanan, pelanggan dapat memanfaatkan pengait yang ada di sekeliling bak untuk mengikatkan barang. Pengait berjumlah 12 pada tipe FD (Flat Deck) dan 22 pada tipe WD (Wide Deck).

Selain itu, terdapat Head Unit 1 Din, Split Seat dengan jok yang tebal, serta 6 tempat penyimpanan barang (termasuk tempat botol dan kantong di belakang jok) di varian AC dan 10 tempat (termasuk tempat botol dan kantong di belakang jok) di varian non-AC yang membuat ruang kabin semakin nyaman dan lega untuk tiga orang.

New Carry Pick Up juga dilengkapi fitur Immobilizer, Air Conditioner, Electric Power Steering (EPS), dan Sliding Seat.

Semua keunggulan New Carry Pick Up tersebut hadir dalam tiga pilihan warna yaitu putih, silver, dan hitam.

Pemesanan dan informasi spesifikasi lebih lengkap, dapat menghubungi Showroom Suzuki PT Jagorawi Motor terdekat di Jalan Raya Koba Pangkalanbaru, telp. (0717) 437009 / 439899, Jalan Soekarno Hatta (Masa Jaya Motor), Jalan Jenderal Sudirman (Depan Mall Puncak), telp. (0717) 437998. Wilayah Sungailiat, Jalan Raya Kenanga Sungailiat (Depan Lapangan Basket YPK) telp. (0717) 9104151, Wilayah Belitung Jalan Jenderal Sudirman Air Raya Tanjungpandan, telp. (0719) 9222888 / 9222188. (*/may)