Harga Daging Ayam Melonjak Drastis, di Belitung Capai Rp 50.000 per Kilogram

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pekan ini harga daging ayam (ras) melonjak drastis. Sejumlah pedagang di Pangkalpinang dan Tanjungpandan mematok harga relatif tinggi. "Harga daging ayam di sejumah Pasar Kota Pangkalpinang berkisar antara Rp33.000 per kilogram sampai Rp40.000 per kilogram, sedangkan di Tanjungpandan harga daging ayam sudah mencapai Rp50.000 per kilogram," jelas Kabid Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Babel, Fadjri Djagahitam, Jumat (1/10/2021).

Seiring melonjak harga daging ayam tersebut kata Fadjri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung bersama dengan Polda Kepulauan Babel, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Babel telah melakukan rapat bersama untuk mengatasinya.

"Harga daging ayam utuh tim di Tanjungpandan mengalami kenaikan sampai dengan Rp50.000 per kilogram, itu hasil pemantauan harga yang kami lakukan di sejumlah titik pasar. Baik itu di pasar Kota Pangkalpinang dan Pasar Tanjungpandan telah terjadi kenaikan harga daging ayam," katanya.

Fadjri, mengatakan Tim Terpadu Satgas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Polda Babel, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Babel dan pihak terkait lainnya mengadakan rapat guna mencari titik masalahnya serta mencari solusi penanganannya.

"Kita telah melakukan rapat dengan Polda Babel dan Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Babel untuk menindaklajuti hal tersebut. Di mana tujuannya itu tak lain untuk mengendalikan harga daging ayam agar harganya menjadi stabil dan tentunya terjangkau oleh masyarakat," tegasnya.

Lebih jauh, dia mengatakan pengawasan ke lapangan guna melakukan peninjauan secara langsung ke sejumlah pelaku usaha dan distributor daging ayam.

Tujuanya menggali informasi kenaikan harga daging ayam dan mencari solusi kembali akan dilakukan. "Hasilnya yaitu kita akan turun kelapangan untuk melakukan peninjauan ke sejumlah perusahaan atau pelaku usaha peternakan ayam," jelasnya.

Menurutnya peninjauan dilakukan untuk mendapatkan informasi berkaitan kenaikan harga daging ayam. "Setelah itu nantinya akan dilakuan rapat koordinasi dengan pelaku usaha dan distibutor daging ayam," katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Terpadu Satgas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diwakili Kasubdit 1 Indag Polda Kepulauan Babel AKBP Arif Kurniatan, mengatakan, perlu ada tindakan dalam upaya penanganan kenaikan harga ayam.

"Dengan melakukan tindakan selanjutnya, dengan harapan dapat mengurai permasalahan-permasalahan yang menyebabkan harga daging ayam naik. Kemudian mencari solusi dan dimungkinkan untuk menginterpensi agar harga daging ayam tersebut bisa stabil," jelas Arif.

Arif menambahkan, terjadinya kenaikan harga ini diakibatkan stok daging ayam terbatas disaat permintaan dari masyarakat yang cukup tinggi.

"Harapannya dalam beberapa hari kedepan dapat kita peroleh permasalahannya, untuk melakukan tindakan selanjutnya. Target secepatnya," katanya.

Dia menegaskan, pihaknya akan mencoba untuk mengurai permasalahan kenapa harga daging ayam belakangan ini terus naik dan dengan target secepatnya dilakukan.

"Yang jelas secepatnya sehingga tidak menjadi isu yang berkembang. Perlu diketahui untuk beberapa daerah berbeda permasalahan. Isu di Babel harga daging ayam. Tentunya hal ini menjadi tugas dan tangung jawab bersama untuk mencari solusi yang terbaik," katanya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)