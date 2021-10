Inilah Suasana Apartemen Mewah Maria Vania, Sofa Tempat Mojok Favorit Disorot

BANGKAPOS.COM - "Hai guys welcome to my place, yuk masuk!" ujar Maria Vania mengawali video tersebut.

Artis cantik Maria Vania beberapa waktu lalu sempat membagikan video berisi room tour tempat tinggalnya.

Ia diketahui tinggal di salah satu apartement mewah di ibu kota.

Konten room tour memang sudah cukup familiar di kalangan Youtuber. Maria Vania pun akhirnya turut mengunggah konten tersebut.

"Sekarang Vania mau tunjukin ke kalian, tempat Vania tuh seperti apa sih? Let's Go!" tambahnya lagi di opening video.

Perempuan 30 tahun itu langsung memperlihatkan tempat tinggalnya mulai dari pintu masuk apartemen.

Pertama-tama wanita bertubuh seksi itu memasuki ruangan living room.

Bernuansa minimalis berwarna coklat, ruang tamunya itu terkesan lega dan hangat .

Maria Vania duduk di sofa ruang tamu jadi tempat favorit untuk mojok (Tangkapan Layar Youtube Maria Vania)

Diakui Vania, ruangan ini memang menjadi spot favoritnya untuk bersantai.

"Dan ini spot favorit Vania, living room, sukanya Vania mojok tuh disinya" jelas Vania.