Hut ke-23 Bank Mandiri Pangkalpinang Bagi Masker Hingga Kenalkan Livin’ dan Kopra By Mandiri

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-23, Bank Mandiri Area Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung melakukan kegitan gowes bersama, bagi masker hingga penempelan stiker kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Senin (4/10/2021) petang.

Saeful Hadi, Area Head Bank Mandiri Pangkalpinang bersama Karyawan saat memulai gowes menuju Alun - Alun Taman Merdeka Pangkalpinang (bangkapos.com/Cepi Marlianto)

Acara santai ini dipimpin langsung oleh Area Head Bank Mandiri Area Pangkalpinang, Saeful Hadi bersama seluruh pegawai Bank Mandiri Area Pangkalpinang.

Gowes tersebut dimulai dari halaman kantor Bank Mandiri Area Pangkalpinang, kemudian berhenti di Alun-alun Taman Merdeka (ATM) untuk membagikan masker bagi para pengunjung hingga memasang stiker Livin’ By Mandiri ke sejumlah gerobak pelaku UMKM kemudian berakhir di Kantor Bank Mandiri Area Pangkalpinang.

Karyawan Bank Mandiri saat membagikan masker kepada masyarakat di Alun alun Taman Merdeka (ATM), Pangkalpinang, Senin (4/10). (bangkapos.com/Cepi Marlianto)

Area Head Bank Mandiri Pangkalpinang, Saeful Hadi mengatakan, kegiatan gowes hingga bagi masker dan stiker tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT Bank Mandiri ke-23 yang diharapkan lebih dekat kepada masyarakat.

Luncurkan Livin Mandiri dan Kopra Saeful Hadi mengatakan, dalam era yang serba digital, tentunya seluruh bisnis juga harus mengikuti perkembangan agar tidak ketinggalan. Maka dari itu Bank Mandiri secara aktif terus mengembangkan produk dan layanan perbankan dengan peran teknologi didepan untuk memudahkan kebutuhan nasabah dan masyarakat.

Selain itu Bank Mandiri bahkan melakukan lompatan menyediakan solusi perbankan digital dengan meluncurkan financial super app Livin' by Mandiri dan wholesale digital super platform Kopra by Mandiri.

“Livin, by Mandiri ini untuk menghadirkan customer experience selayaknya layanan cabang dalam genggaman. Sedangkan Kopra by Mandiri untuk memberikan solusi keuangan terbaik bagi nasabah perusahaan melalui digitalisasi wholesale banking,” kata dia kepada Bangkapos.com.

Saeful Hadi menuturkan, dengan didukung digitalisasi sampai dengan akhir Agustus 2021 Bank Mandiri berhasil mengoptimalkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) serta mampu menekan biaya dana dengan lebih efisien.

Optimalisasi tersebut tercermin dari total DPK Bank Mandiri per Agustus 2021 yang menembus Rp 933,04 triliun, tumbuh 8,00% secara year on year (YoY) dengan rasio CASA terhadap DPK sebesar 72,86%. Cost of Fund berada di angka 1,67% atau menurun sebesar 110bps secara YoY.

“Pertumbuhan dari sisi kredit juga selaras dengan upaya pemulihan ekonomi Indonesia. Terlihat sampai dengan akhir Agustus 2021 total penyaluran kredit Bank Mandiri secara bank only tumbuh sebesar 8,06% secara year on year,” terang Saeful.