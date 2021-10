Telkomsel Hadirkan Akses Pengalaman 5G Pertama di Papua

Telkomsel menjadi yang pertama menghadirkan jaringan 5G di Bumi Cenderawasih melalui showcase ‘Telkomsel 5G Experience Center’ pada momentum PON XX Papua 2021 di Stadion Lucas Enembe Papua. Beberapa use case yang dihadirkan antara lain 5G Virtual Reality (VR) live, 5G VR based drone, dan 5G VR tourism. Informasi lebih lanjut mengenai layanan Telkomsel 5G dapat diakses melalui www.telkomsel.com/5G.

BANGKAPOS.COM – Sebagai the first 5G operator di Indonesia, Telkomsel terus melanjutkan komitmen dalam memperluas edukasi serta akses pengalaman jaringan 5G secara bertahap dan terukur agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke wilayah timur Indonesia.

Meneruskan konsistensi dalam implementasi komitmen tersebut, Telkomsel menggelar jaringan 5G di Bumi Cendrawasih untuk pertama kalinya sekaligus untuk menghadirkan pengalamam digital teknologi terbaru dalam momentum Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021.

Selama perhelatan olahraga nasional tersebut berlangsung, masyarakat serta pengunjung dapat menikmati pengalaman digital menggunakan jaringan 5G melalui gelaran showcase ‘Telkomsel 5G Experience Center’ yang berada di kawasan Stadion Lucas Enembe, Papua.

Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam mengatakan, “Mendukung gelaran PON XX Papua 2021, Telkomsel sebagai bagian dari TelkomGroup menjadi operator telekomunikasi digital terdepan Indonesia pertama yang menghadirkan pengalaman konektivitas digital berteknologi jaringan broadband terdepan 5G untuk masyarakat Papua. Kami berharap, penerapan teknologi jaringan Telkomsel 5G dapat terus diakselerasikan secara terukur, bertahap, dan merata. PON XX Papua 2021 menjadi salah satu yang tepat untuk lebih memperkenalkan dan memberikan pengalaman akses konektivitas digital berteknologi terdepan 5G yang berdampak positif kepada masyarakat di kawasan Indonesia Timur, terutama Papua. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan dengan menghadirkan Trifecta Digital Telkomsel, sebagai penyedia Digital Connectivity, Digital Platform, dan Digital Services.”

Seperti diketahui, teknologi jaringan 5G dapat menghadirkan pengalaman akses broadband yang lebih prima dibandingkan generasi sebelumnya, di antaranya koneksi data lebih cepat untuk download dan streaming yang lebih lancar, tingkat latensi yang sangat rendah mampu membuat koneksi jadi lebih responsif, hingga menghubungkan lebih banyak perangkat tanpa menurunkan kualitas jaringan. Selama periode persiapan gelaran jaringan 5G di Papua, Telkomsel sendiri telah melakukan uji kecepatan jaringan 5G di Sorong, dan mencatatkan kecepatan download hingga 1Gbps dengan latensi 8ms.

Sebagai the first 5G operator yang hadir di wilayah Indonesia Timur, Telkomsel membawa pengalaman digital teknologi 5G dengan menggelar ‘Telkomsel 5G Experience Center’ di Stadion Lucas Enembe. Sejumlah use case yang didukung teknologi 5G juga telah disiapkan bagi masyarakat Papua dan para pengunjung yang ingin merasakan pengalaman digital terdepan berteknologi terkini, di antaranya 5G virtual reality (VR) live yang menghadirkan momen virtual kondisi secara langsung di dalam stadion, 5G VR based drone untuk melihat seluruh area stadion, dan 5G VR Tourism yang menyajikan konten edukasi kekayaan alam dan budaya Papua dengan pengalaman digital yang berbeda.

Guna memaksimalkan pengalaman eksklusif teknologi 5G, pada showcase kali ini Telkomsel membuka kesempatan kepada para pelanggan yang ingin mengakses jaringan 5G secara langsung dari smartphone 5G-nya. Dalam kesempatan ini, Telkomsel juga memperkenalkan fitur self-provisioning layanan 5G yang dapat diakses melalui aplikasi MyTelkomsel. Melalui fitur ini, pelanggan dapat mengkonfirmasi apakah perangkat, simcard, lokasinya sudah memungkinkan untuk mendapatkan akses jaringan dan layanan Telkomsel 5G. Dengan fitur ini, pelanggan juga dapat melakukan aktivasi/provisioning profil 5G untuk nomor ponselnya.

Untuk dapat menikmati jaringan dan layanan Telkomsel 5G secara maksimal, pelanggan harus memastikan nomor telah mengaktifkan layanan 5G, smartphone yang mendukung jaringan Telkomsel 5G, menggunakan SIM card lama dengan tipe USIM, dan berada di lokasi sudah tercakup jaringan 5G. Informasi lebih lanjut mengenai layanan Telkomsel 5G dapat diakses melalui www.telkomsel.com/5G.

“Dengan mengusung semangat #YangKitaBisa untuk mengakselerasikan kemajuan ekosistem digital di kawasan Indonesia Timur, termasuk Papua, Telkomsel terus berkomitmen membuka peluang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi terdepan Telkomsel. Kami berharap, kehadiran pengalaman konektivitas digital melalui Telkomsel 5G ini dapat menjadi langkah awal dalam mendorong kemajuan yang lebih komprehensif bagi masyarakat Papua, sekaligus mendorong hadirnya kesempatan yang merata bagi seluruh masyarakat di bagian timur Indonesia mendapatkan akses pengalaman gaya hidup digital terdepan,” tutup Hendri. (*)