Kekayaan Mark Zuckerberg Anjok Rp 85 Triliun Setelah Facebook, WhatsApp, Instagram Down

BANGKAPOS.COM -- Kekayaan pribadi pendidi Facebook atau disingkat FB, Mark Zuckerberg dikabarkan turun lebih dari 6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 85,6 triliun (kurs Rp 14.267 per dolar AS) dalam beberapa jam.

Mengutip Bloomberg, Selasa (5/8/2021), anjloknya kekayaan pendiri Facebook tersebut terjadi setelah sejumlah layanan Facebook yakni Instagram, Facebook, dan WhatsApp yang sempat down.

Kejadian tersebut mengakibatkan terjadinya aksi jual saham, yang membuat saham raksasa media sosial itu turun 4,9 persen pada Senin (4/10/2021).

Dengan kondisi tersebut, nilai kekayaan Zuckerberg turun menjadi 121,6 miliar dolar AS, dan kini berada di bawah Bill Gates dalam peringkat orang terkaya di dunia, atau di peringkat 5 di Bloomberg Billionaires Index.

Kekayaannya Mark tercatat turun hampir 140 miliar dolar AS dalam hitungan minggu, menurut indeks.

Baca juga: Video Gisel Enjoy Goyang Bareng 2 Pria Ditonton 4,3 Juta Kali, Goyangan Wijin Disorot

Baca juga: Buruan, Bank BRI Bagi-bagi Pinjaman Rp 50 Juta Tanpa Jaminan, Bebas Biaya Administrasi

Baca juga: Inilah Momen Maria Vania Disentuh Tukul Arwana, Ekspresinya Bikin Gagal Fokus

Sementara itu, CTO Facebook Mike Schroepfer menyampaikan permintaan maaf ke pengguna layanan yang didukung Facebook, karena sempat mengalami masalah jaringan.

Hal itu, disampaikannya melalui akun Twitternya @schrep.

"Sincere apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible," tulis @schrep.

Bukan Pertama Kali

Jatuhnya layanan Facebook, WhatsApp dan Instagram ini bukan yang pertama kali terjadi di tahun 2021.