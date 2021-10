Pose Pakai Baju Serba Putih, Maria Vania Bikin Netizen Salah Fokus Hingga Sebut Mirip Ini

BANGKAPOS.COM - Maria Vania kembali mengehebohkan warganet lewat unggahan di akun Instagramnya.

Ia berpose dengan pakaian serba putih di teras sebuah rumah.

"Put me on your wishlist," tulis dara cantik itu dalam unggahannya. Yang artinya masukan aku kedalam daftar keinginanmu.

Kali ini ia tampil anggun, walau tetap memperlihatkan lekuk tubuhnya dari luar.

Vania mengenakan atasan lengan pendek berwarna putih dipadu dengan rok ketat panjang berwarna senada.

Lekuk tubuhnya terlihat indah dibalut busana tersebut.

Rambut panjangnya yang berwarna cokelat muda pun tergerai dibawah sinar matahari.

Tatapan tajam wanita itu seolah membius siapa saja yang melihatnya.

Belum satu hari unggahan tersebut langsung dibanjiri 540 komentar warganet.

Banyak yang mengaku salah fokus dengan lekuk wanita itu hingga menyebutnya seperti makanan mochi.