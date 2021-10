Upgrade Your Basic Skills, Dema Fakultas IAIN SAS Babel Gelar E-Workshop

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dema Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Babel gelar kegiatan E-Workshop (Scientific Writing skill; Makalah& Essai), dengan mengusung tema "Upgrade Your Basic Skills Menuju Masyarakat Kampus yang Kompetitif dan Inspiratif", melalui via google meet pada hari Jumat (08/10/2021).

Peserta kegiatan tersebut terbuka untuk mahasiswa umum dan diadakan spesial untuk mahasiswa baru.

Kegiatan E-Workshop tersebut diikuti oleh mahasiswa IAIN Sas Babel umumnya dan beberapa mahasiswa dari sekolah tinggi lainnya khususnya, seperti mahasiswa dari STIE Pertiba dan Universitas Muhammadiyah Babel.

Selama kegiatan berlangsung peserta dan panitia sangat antusias berpartisipasi aktif dalam menyukseskan kegiatan E-workhsop tersebut.

Rangkaian acara tersebut terdiri dari 3 kelas, yang pertama kelas tentang Scientific Writing skills; Makalah & Essai , kelas yang kedua tentang Grow Your Mindset to do organizationa dan kelas yang ketiga tentang Be a Power Full Public Speaker.

Kelas yang pertama ini disampaikan oleh Ichsan Habibi, selaku dosen IAIN SAS Bangka Belitung, pemaparan materi yang disampaikan oleh beliau sangat menginspirasi & membangkitkan semangat mahasiswa dalam mengembangkan skills menulis ilmiah.

Fitri Nurkholis selaku ketua pelaksana pada kegiatan E-Workshop fakultas tarbiyah tersebut merasa sangat puas dan berterima kasih kepada pihak panitia dan mahasiswa/peserta yang telah bekerja sama dalam menyukseskan kegiatan E-workshop kelas pertama ini. (*)

Penulis: Jumadi