Maria Vania Sebut Mantannya Ini yang Paling Membekas di Hati dari 10 Pria, Ini Alasannya

BANGKAPOS.COM - Maria Vania baru-baru ini membongkar seputar kehidupan asmaranya.

Dalam Youtube Vega Darmawati, dara cantik itu blak-blakan mengaku mantan pacarnya tidaklah banyak yaitu ada 10 pria.

Pria-pria yang sempat menjalin asmara dengan Vania itu dihitungnya sejak masih menjalani 'cinta monyet'.

"Jadi berapa banyak sih mantan lo," tanya Vega penasaran.

"Ya aku kan itungin dari cinta monyet, ya 10 lah dikit loh," jawab Maria Vania.

Presenter Vega sebagai tuan rumah channel tersebut pun ingin tahu lebih lanjut siapa mantan yang paling membekas di hati wanita disampingnya itu.

"Yang membekas di hati? yang kemaren (bule) ngebekas gak sih," tanya Vega menyebutkan mantan Vania yang merupakan bule.

Maria Vania beberkan kriteria pasangan kepada Vega Darwanti (Tangkapan Layar Youtube Vega Darwanti)

Vania pun mengiyakan pertanyaan Vega. Ia menyebut sosok lelaki tersebut adalah Jimmy Heuse, bule yang terakhir jadi kekasihnya.

Ia menjelaskan dirinya termasuk orang yang pemilih mencari sosok lelaki yang pas.

"Iya membekas sih. Karena gini lho, aku kan tipe orang pemilih, jadi sekalinya aku dapat, kena sama dia hati aku, di situ aku akan 110 persen bucin. Aku segalanya all out. Nah kemarin sudah all out banget, sudah dekat dengan keluarga aku. Jadi ya membekas," tutur Vania.