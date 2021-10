Setahun Disembunyikan, Anya Geraldine Posting Muka dengan Pria Brewok, Identitas Pacar Baru Dibuka

BANGKAPOS.COM - Patah hati nasional sepertinya akan kembali terulang. Hal ini karena Anya Geraldine yang baru saja memposting seseorang yang menempel dengannya.

"Siapakah dia," tulis Anya Geraldine di Twitter.

Di laman story Instagram miliknya, Anya juga memajang separuh foto pria tersebut.

Pria tersebut punya brewok yang lebat.

Anya memasang tanda love di postingan tersebut.

Siapa pria tersebut?

Anya Geraldine memang pernah mengutarakan jika dia tidak betah lama menjomblo.

Beberapa waktu lalu ia juga memposting foto pegangan tangan.

"Gak kerasa udah setahun aja, thankyou for always being here! Happy anniversary, sayang," tulis Anya Geraldine dalam Instagram miliknya.

