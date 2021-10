Telkomsel REDI Hadirkan Layanan Perbankan Digital dalam Satu Aplikasi

BANGKAPOS.COM – Telkomsel melanjutkan pengembangan portofolio inovasi pada setiap produk dan layanan yang akan semakin mengakselerasi kemudahan aktivitas digital masyarakat melalui pemanfaatan teknologi telekomunikasi digital terdepan.

Kini, komitmen tersebut diwujudkan dengan menghadirkan pengembangan layanan pendukung aktivitas perbankan melalui layanan aplikasi Telkomsel REDI.

Dengan beragam fitur baru yang ditawarkan, aplikasi ini dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dalam akses menu keuangan dari berbagai layanan perbankan di Indonesia yang lebih terintegrasi dan aman.

Ronny W Sugiadha SVP Digital Advertising and Banking Telkomsel mengatakan, "Telkomsel REDI merupakan kelanjutan pengembangan dari inovasi solusi layanan m-Banking Telkomsel yang sudah hadir sejak 2002. Kami terus berupaya mengoptimalkan berbagai potensi pemanfaatan teknologi untuk kemudahan akses keuangan digital masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui Telkomsel REDI, kami mengintegrasikan sejumlah layanan keuangan digital dari mitra perbankan ternama, yang diharapkan dapat semakin memudahkan masyarakat dalam mengelola berbagai rekening yang dimiliki dari berbagai mitra perbankan ke dalam satu askes layanan aplikasi.”

“Dengan pemanfataan layanan aplikasi Telkomsel REDI, berbagai aktivitas keuangan digital yang sebelumnya mungkin harus diakses dengan berbagai platform yang berbeda, seperti pembukaan dan pengelolaan rekening, transfer uang, hingga transaksi perbankan lainnya, kini semakin dimudahkan dengan akses transaksi cashless yang terintegrasi. Aplikasi ini juga merupakan solusi digital bagi masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan yang aman dan efisien," tambah Ronny.

Saat ini terdapat lebih dari 20 institusi perbankan ternama yang tergabung dan terintegrasi dengan layanan Telkomsel REDI. Kedepannya Telkomsel REDI akan terus menambah jumlah mitra institusi perbankan seiring dengan semakin tumbuhnya kebutuhan pengguna terhadap akses keuangan digital yang terintegrasi, dan menjadi enabler platform bagi para mitra institusi perbankan dalam menjangkau seluas-luasnya target pengguna dalam ekosistem Telkomsel.

Selain dapat mengelola lebih dari satu rekening bank, Telkomsel REDI memiliki beberapa fitur unggulan lainnya, seperti payment reminder yang memungkinkan pengguna untuk dapat melakukan pembayaran berbagai tagihan tepat waktu, baik itu pembayaran kartu kredit, PDAM, tagihan telpon pascabayar, listrik, e-commerce, TV kabel, internet, asuransi, hingga pembelian tiket.

Kemudian fitur expense management yang memudahkan pengguna untuk mencatat pengeluaran berdasarkan kategori per jangka waktu tertentu, hingga fitur membuka akun rekening baru dengan para mitra bank yang sudah terintegrasi dalam aplikasi Telkomsel REDI.

Dengan menggunakan Telkomsel REDI, pelanggan juga dapat melakukan pengiriman uang lebih mudah hanya dengan menggunakan nomor ponsel pemilik rekening tujuan, split bill, transfer cepat menggunakan fitur scan QR Code dan melakukan top up pulsa, token listrik, serta saldo dompet digital seperti GoPay, OVO, dan LinkAja.

Bagi para mitra perbankan, Telkomsel REDI juga menawarkan beragam nilai tambah dalam mendukung operasional layanan perbankan digitalnya, antara lain sebagai tambahan akses untuk memberi layanan terhadap nasabah, yang mencakup pembukaan rekening baru, mendorong peningkatan transaksi perbankan berbasis mobile digital melalui kampanye promo yang terintegrasi dengan ekosistem layanan Telkomsel, dan memperkuat sistem keamanan akses perbankan melalui proses pendaftaran yang terintergrasi dengan nomor ponsel pelanggan.

Bersama dengan para mitra bank terkait, Telkomsel REDI turut hadirkan beragam promo program loyalty dan reward yang menghadirkan berbagai keuntungan bagi pelanggan, mulai dari bonus kuota data hingga hadiah menarik seperti smartphone, laptop dan emas. Informasi lebih lanjut mengenai Telkomsel REDI dan beragam keunggulan lainnya dapat diakses pada link website tsel.me/redi-page dan ikuti social medianya di @telkomselredi.

“Untuk membuka peluang dan memberikan manfaat yang lebih luas dalam transaksi perbankan melalui akses mobile digital yang terintegrasi, Telkomsel akan terus memperluas kolaborasi strategis dengan lebih banyak mitra perbankan lainnya untuk menjadikan Telkomsel REDI sebagai one application for all financial services. Hal ini sekaligus merupakan upaya berkelanjutan dalam mendorong adopsi dan adaptasi gaya hidup digital masyarakat melalui pemanfaatan teknologi secara tepat guna yang memberi nilai lebih bagi kehidupan sehari-hari," tutup Ronny. (*)