Innalillahi Wa Innailaihi Rajiun, Kabar Duka Dialami Tante Ernie, Dijuluki Tante Pemersatu Bangsa

Selebgram yang dijuluki sebagai 'Pemersatu Bangsa' ini baru saja kehilangan sang ibunda tercinta.

Ibunda Tante Ernie, Elly Sulastri meninggal dunia pada Senin (11/10/2021) kemarin.

Saat ini jenazah ibunda Tante Ernie diketahui sudah dimakamkan.

Mengutip GridHits.id, Tante Ernie sempat mengunggah pusara sang ibu melalui story Instagram.

Ia juga menuliskan pesan haru pada unggahannya tersebut.

"Innalillahi wa innailaihi rajiun. Selamat jalan ibuku tercinta, selamat berkumpul lagi sama bapak."

"You both will always live in my heart," tulis Tante Ernie di akun @himynameisernie.

Tante Ernie juga mengunggah foto kedua orang tuanya dan menuliskan doa terbaik.

