Melalui Amatir Radio, Melati Menjawab Siap Dorong Generasi Muda untuk Kuasai Teknologi Komunikasi

BANGKAPOS.COM , BELITUNG – Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kepulauan Bangka Belitung (Kakwarda Babel), Melati Erzaldi berkesempatan melakukan QSO perdana melalui Stasiun Kwarcab Belitung (YH4JJC) dengan Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Pramuka (Sekjen Kwarnas), Mayjen (Purn) Bachtiar Utomo.

"Yankee Hotel Zero Juliet, di sini Yankee Hotel Four Juliet Juliet Charlie. Selamat sore kakak-kakak salam pramuka laporan, diterima di Belitung, bagaimana laporan pancaran kami? Yankee Hotel Zero Juliet Yankee Hotel Four Juliet Juliet Charlie, ganti," ucap Melati menjawab amatir radio.

"Terdengar jelas", saut Sekjen Kwarnas Bachtiar, lanjut menanyakan kabar dari pengurus dan anggota Kwarda Babel.

Kwarda Babel menjadi salah satu Kwartir Daerah yang terpilih dari 34 provinsi di Indonesia untuk melaksanakan QSO perdana, bersama dengan Kwarda Jambi dan Sumatera Selatan. Sayangnya, dari ketiga Kwarda yang terpilih itu, hanya Kwarda Babel yang berhasil menjawab panggilan Sekjen Kwarnas Bachtiar.

QSO atau sebuah Aplikasi Voice Over IP yang digunakan para Amatir Radio untuk berkomunikasi dengan menggunakan media Internet yang disambungkan ke Gateway Radio Komunikasi 2 Meter band atau di UHF ini, menjadi media dalam kegiatan Pramuka.

QSO perdana itu dilakukan Kwarda Babel Melati Erzaldi, usai mengikuti pembukaan JOTA (Jamboree On The Air) Nasional ke-84 dan JOTI (Jamboree On The Internet) ke-42 secara virtual dari stasiun Jota/Joti Nasional, Kwarcab Belitung, Jumat (15/10/2021).

Pembukaan JOTA (Jamboree On The Air) Nasional ke-84 dan JOTI (Jamboree On The Internet) ke-42 yang mengusung tema Technology to Society sendiri berlangsung dari Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur oleh Pimpinan Kwartir Nasional dan diikuti oleh seluruh Kwartir Daerah.

Usai menjawab amatir radio, Melati memberi sambutan dan menyampaikan mengenai pentingnya memperluas wawasan tentang pentingnya teknologi. Pelajaran mengenai internet dan teknologi bisa menjadi bermanfaat untuk kehidupan. Namun, jika salah memanfaatkan maka teknologi ini bisa menjadi pisau untuk diri sendiri. Harapannya generasi muda bisa melek teknologi.

“Terima kasih banyak ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) Kwarda Belitung yang sudah mendukung kegiatan ini sehingga berjalan lancar. Hari ini menjadi momentum perdana untuk Belitung dan saya pribadi. Menjadi suatu kehormatan untuk merespon panggilan dari Sekjen Kwarnas Bachtiar. Kita bisa tanggap dan sigap menjawab panggilan,” ungkapnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh siswa SMA dan SMP. Harapannya anggota pramuka bisa beradaptasi mengikuti perubahan teknologi, terus eksis berkomunikasi, dan mempelajari sandi-sandi yang ada di amatir radio.