Berat Badan Han So He Naik 10 Kg Demi Totalitas Berperan Laga di Drakor My Name

Drama terbaru Han So Hee berjudul My Name. Berikut sinopsisnya

BANGKAPOS.COM -- Berat badan aktris Korea Selatan Han So Hee naik agar bisa tampil totalitas di drama My Name.

Maklum saja, drama yang tayang di kanal Netflix ini bergenre aksi laga sehingga para pemerannya harus tampil kuat dan prima.

Namun ada yang menarik di seputar kenaikan berat badan Han So Hee, sebagaimana diungkapkan saat jumpa pers drama My Name di Busan Haeundae Film Center, Jumat (8/10), dan dilansir AllKpop.

Aktris yang ngetop di Indonesia karena perannya sebagai Yeo Da-kyung, di drama World of Married ini, bercerita berat badannya baik 10 kilogram (Kg) untuk adegan laga di My Name.

"Saya naik 10 kg untuk adegan laga di My Name. Sebelumnya Park Hee-son bilang saya naik 10 kg karena otot-otot saya yang membesar, tapi sebenarnya lemak saya juga bertambah," katanya sambil ketawa-ketawa kecil.

"Soalnya saya banyak makan pie cokelat," sambungnya lagi, masih sambil ketawa.

Han So Hee menjalani olahraga keras untuk persiapan syuting My Name, membuatnya lapar terus dan akhirnya makannya jadi banyak. Terutama menyantap pie cokelat.

"Terus terang saya gugup karena saya ingin tampil baik di drama ini, dari awal hingga akhir, sehingga saya harus kuat. Saya menyiapkan diri saya untuk adegan laga cukup lama, dan upayanya keras juga," katanya.

Peran sebagai Yoon Ji-woo di My Name memang sangat berbeda dari peran-peran Han So Hee sebelum-sebelumnya.

Selama ini dia sering mendapat peran sebagai orang ketiga alias orang yang mengganggu hubungan asmara dua pemeran utama.