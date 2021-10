Ingin Perkenalkan Destinasi Wisata di Indonesia, IMC Datang ke Bangka Belitung

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Belasan mobil berbagai merek yang tergabung dalam Indonesia Motorhome Club (IMC) terparkir rapi di depan restoran La Terase, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Minggu (17/10/2021) sore.

Bahkan bau mesin yang masih hangat seketika terkena air hujan juga tercium jelas saat mobil-mobil tersebut mulai tiba di pelataran restoran tersebut.

17 mobil berbagai macam jenis mulai dari mobil lawas seperti off road Land Cruiser VX80 keluaran 1995, Jeep Rubicon, Paris Dakkar, Pajero Sport hingga mobil minibus seperti Hiace. Semuanya sudah dimodifikasi memiliki tenda di bagian atapnya.

Ketua Indonesia motor Home, Umbu Tedy mengatakan, kedatangan IMC ke Pulau Bangka untuk mendekorasi keberadaan klub mobil ini.

"Paling utama untuk mendeklarasikan yang namanya IMC," kata dia kepada Bangkapos.com saat ditemui di La Terase.

Baca juga: Buaya Pemangsa Penambang TI di Riausilip Ditangkap, Tangan Kanan Korban Ditemukan dalam Mulut Buaya

Baca juga: Pedangdut Ayu Ting Ting pun Mental, Tarif Lesti Manggung Ternyata Lebih Besar, Punya Pamor Tinggi!

Umbu menyebut, sebelum bertolak ke Bangka Belitung sebelumnya IMC telah singgah dibeberapa tempat, seperti Lampung dan Palembang.

Mobil-mobil berbagai jenis dan merek milik anggota IMC yang sudah dimodifikasi memiliki tenda di bagian atapnya terparkir di Halaman La Terase, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Minggu (17/10/2021) sore. (Ist)

Hal itu dilakukan sesuai dengan tujuan IMC yang ingin menikmati setiap perjalanan, seperti motto mereka The Journey is The Destination.

Hingga mendeklarasikan dan dikukuhkannya kepengurusan IMC pada 16 Oktober 2021 di Puri Ansell, Pantai Tongaci Beach, Sungailiat.

"Tujuan dari deklarasikan ini di Bangka bukan di Jakarta karena kami juga ingin melakukan perjalanan dan di setiap tempat yang kami kunjungi kami harus bisa merasakan, saya seperti di rumah," terang Umbu.

Baca juga: Inilah Sumpah Serapah Inul Daratista pada Rhoma Irama, Kini Istri Adam Bongkar Rahasia Hidupnya

Baca juga: Inilah Sosok Playboy Terbesar Abad ke-20, Luluhkan Wanita Saat Pertama Bertemu, Jabatannya Tak Biasa

Saat berada di Bangka Belitung, kata Umbu, anggota IMC sangat terkesima dengan masyarakat Bumi Serumpun Sebalai yang sangat luar biasa.