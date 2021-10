Terungkap 4 Tahun Jalin Asmara Ini Alasan Deddy Corbuzier Putus dengan Agnes Monica : It Hurt Me

BANGKAPOS.COM---Tak banyak yang tahu jika selebriti Deddy Corbuzier dan Agnez Mo pernah menjalin hubungan asmara.

Sempat bersama-sama 4 tahun kisah cinta keduanya kemudian kandas di tengah jalan.

Baru-baru ini, Deddy Corbuzier dan Agnez Mo mengungkapkan alasan yang membuat hubungan asmaranya itu kandas.

Bahkan Agnez Mo mengaku jika Deddy Corbuzier adalah cinta pertamanya

Hal itu terungkap dalam podcast Deddy Corbuzier, (27/2/2021) silam.

Setelah beberpa tahun berlalu, keduanya membongkar alasan mengapa hubungan mereka kandas.

Rupanya, putusnya Deddy Corbuzier dan Agnez Mo diakibatkan oleh sifat posesif keduanya.

Awalnya Deddy Corbuzier menanyakan mengapa hubungannya dengan Agnez Mo bubar.

Baca juga: Uang Koin Rp1.000 Dijual Rp100 Juta, Langsung Dipanggil Juragan Kalau Laku, Kolektor Ungkap Hal Lain

Baca juga: Jennifer Ipel Blak-blakan soal Isu Celine Evangelista Jadi Cepu, Ipel : Jangan Percaya Teman

"Kamu tahu gak, sebenarnya kenapa kita bubar? Karena pada waktu itu I love you so much," ucap Deddy.

"Akhirnya ngebuat blunder aja di kepala. Itulah kenapa kita posesif, lu nya juga begitu sama gue," lanjutnya.