31 Personel Polres Bangka Barat, Lakukan Ujian Bela Diri Hingga Kesamaptaan untuk Kenaikan Pangkat

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kenakan baju bela diri sebanyak 31 personel Polres Bangka Barat, mengikuti ujian kenaikan pangkat dengan melakukan sejumlah ujian bela diri.

Dalam ujian bela diri Polri melakukan beberapa pengujian seperti teknik dasar bela diri Polri, teknik Bela diri Polri tanpa alat, serta teknik bela diri Polri dengan alat melawan alat.

Sejumlah test tersebut harus dikuasai dan lulus dalam penilaian tim penguji, guna mendapatkan usulan dalam kenaikan pangkat.

Kabag Sumda Polres Bangka Barat AKP Surtan Sitorus, mengatakan ujian bela diri Polri tidak hanya untuk persyaratan kenaikan pangkat, namun juga akan sangat bermanfaat dan berguna dalam pelaksanaan tugas.

"Personel yang sedang melaksanakan usul kenaikan pangkat, tidak dinaikan pangkatnya begitu saja. Akan tetapi sudah masuk waktunya lalu persyaratan administrasi harus lengkap, yang bersangkutan juga harus mengikuti dan melaksanakan tes atau ujian seperti penelitian personil (Litpers), kesamaptaan jasmani (Kesjas) serta ujian Beladiri Polri," jelas Surtan Sitorus, Senin (18/10/2021).

Ia mengatakan ujian kenaikan pangkat ini belaku untuk semua golongan pangkat dari Inspektur hingga Brigadir.

"Kemudian apabila telah memenuhi syarat maka berkas UKP akan diproses melalui Polda Bangka Belitung, untuk mendapatkan surat keputusan kenaikan pangkat dari pejabat yang berwenang," kata Surtan Sitorus.

Sementara itu tak hanya melakukan ujian bela diri, pihaknya juga akan melakukan tes kesamaptaan jasmani di lapangan Pemda Bangka Barat.

Di bawah teriknya matahari sejumlah personel melakukan tes kesamaptaan ini meliputi lari 12 menit, push up, sit up, pull up hingga lari shuttle run dengan mengitari lapangan.

Surtan Sitorus mengungkapkan Kegiatan dilakukan untuk mengukur kemampuan anggota di bidang jasmani, serta sebagai syarat utama untuk kenaikan pangkat dan pendidikan anggota. .

"Kegiatan tes dilaksanakan secara berkala ini bertujuan, untuk mengukur kemampuan fisik para personel. Selain itu juga untuk memelihara kesehatan agar selalu siap menjalankan tugas-tugas Kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat," ungkapnya.

(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)