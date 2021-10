Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Gelar E-Workshop Menuju Kampus Kompetitif

BANGKAPOS.COM - Dema (Dewan Mahasiswa) Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Babel menggelar E-Workshop kelas ke-2 (Grow Your Mindset to do the Organization/ Menumbuhkan Pola Pikir Melalui Organisasi) via google meet, Minggu (17/10/2021).

Mengusung tema Upgrade Your Basic Skills Menuju Masyarakat Kampus yang Kompetitif dan Inspiratif, acara ini terbuka untuk mahasiswa umum dan mahasiswa baru.

E-Workshop itu berjalan dengan lancar meskipun sempat terkendala jaringan yang kurang stabil.

Tetapi tidak menyurutkan semangat dan antusias peserta menggali ilmu dan informasi yang disampaikan pemateri.

Rangkaian acara terdiri dari tiga kelas.

Pertama kelas tentang Scientific Writing skills; Makalah dan Essai, yang telah diadakan pekan lalu.

Kelas kedua tentang Grow Your Mindset to do organization yang diselenggarakan, Minggu (17/10/2021).

Lalu kelas yang ketiga tentang Be a Power Full Public Speaker yang akan diselenggarakan pekan depan.

Kelas kedua dihadiri Ari Wibowo MSos, selaku dosen IAIN SAS Bangka Belitung.

Materi yang disampaikan Ari sangat menginspirasi dan membangkitkan semangat mahasiswa.

Sementara Jumadi selaku Ketua Departemen PSDM Dema Fakultas Tarbiyah sekaligus panitia pelaksana pada kegiatan E-Workshop Fakultas Tarbiyah merasa puas dan mengapresiasi kepada pihak panitia dan mahasiswa/peserta.

"Terima kasih atas kerja sama menyukseskan kegiatan E-workshop kelas kedua ini dan besar harapannya agar mahasiswa lebih semangat lagi berpartisipasi menyukseskan kelas-kelas selanjutnya," kata Jumadi.

(Penulis: Junita)