Ini Simbol 6 Dekade Kejayaan Yamaha, Livery Baru All New Aerox 155 Connected ABS

Yamaha All New Aerox 155 Connected ABS.

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Yamaha merayakan enam dekade keikutsertaan di kasta tertinggi ajang kejuaraan balap dunia, World Grand Prix (MotoGP) dengan meluncurkan livery khusus untuk beberapa line up produknya.

Jika sebelumnya livery khusus tersebut telah hadir di motor Sport Moped MX King 150, kini Yamaha World GP 60th Anniversary livery turut disematkan pada Sport Scooter dari keluarga Maxi Yamaha, yaitu All New Aerox 155 Connected ABS.

Yamaha World GP 60th Anniversary sendiri merupakan livery yang mengusung konsep 'The Racing Blood of Yamaha'.

Livery ini tidak hanya menggambarkan karakter dan jiwa Yamaha yang kental dengan dunia Motorsport, namun juga menunjukkan Spirit of Challenge atau semangat Yamaha dalam mengarungi kompetisi kejuaraan World Grand Prix selama 60 tahun terakhir sejak 1961, yang sukses mencatatkan 511 titel kemenangan di berbagai level kejuaraan hingga 2020.

"Jika sebelumnya livery tersebut telah disematkan pada MX King 150, kini pecinta Maxi Yamaha pun dapat merasakan semangat juara itu melalui kehadiran All New Aerox 155 Connected ABS Yamaha World GP 60th Anniversary livery di awal bulan Oktober ini," terang Antonius Widiantoro, Manager Public Relation, YRA & Community, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg dari rilis, Senin (18/10/2021).

Desain Yamaha World GP 60th Anniversary livery terinspirasi dari motor balap Yamaha yang melegenda, yaitu YZR 500 (0W48) yang kala itu sangat populer di ajang balap Grand Prix 500cc era tahun 80'an dengan Kenny Roberts sebagai pembalapnya.

Saat livery tersebut diadopsi ke tubuh All New Aerox 155 Connected ABS, aura sporty terasa begitu kuat melalui kombinasi warna putih yang dominan dengan sentuhan garis merah yang membentang di sisi kanan dan kiri body motor. Pada garis merah tersebut, turut diaplikasikan grafis Speed Block yang menjadi simbol dan identitas dari Yamaha Racing Team.

Tidak hanya di sektor body, pada bagian velg motor (cast wheel) All New Aerox 155 Connected ABS juga diberi sentuhan kelir emas. Bukan tanpa alasan, pemberian warna emas tersebut untuk merepresentasikan kedigdayaan Yamaha dalam memenangkan ratusan titel kejuaraan di ajang World Grand Prix sejak 6 dekade terakhir.

All New Aerox 155 Connected ABS dengan Yamaha World GP 60th Anniversary livery mulai tersedia di dealer, Senin, 4 Oktober 2021 dan dipasarkan seharga Rp29.900.000 OTR Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut terkait produk, silahkan kunjungi website resmi Yamaha Indonesia di https://www.yamaha-motor.co.id/. (*/may)