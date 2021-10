Apa Itu Pargoy? Gisel Bahkan Atlet Bulutangkis Thomas Cup Fajar Alfian Sudah Coba Goyang Viral Ini

BANGKAPOS.COM - Apa itu pargoy? Gisel bahkan atlet bulutangkis Fajar Alvian sudah coba goyang viral ini.

Ramai di aplikasi TikTok istilah pargoy yang merupakan salah satu trend khususnya oleh anak-anak muda.

Pargoy sempat menjadi aksi dance yang viral di TikTok dan telah digunakan banyak pengguna, tak terkecuali para selebriti.

Baru-baru ini, artis Gisel merekam video aksinya goyang di TikTok

Diunggah di akun miliknya sendiri @gisel_laaa pada (15/10/2021) lalu, Gisel tertangkap melakukan aksi goyangan Pargoy 15 detik.

Dalam video tersebut tampak Gisel yang sedang berada di tepi kolam renang, sambil mengenakan long dress berwarna hitam.

Dengan penampilan rambutnya yang di buat hair bun atau disanggul rapi, Gisel melancarkan goyang pargoy ala dirinya.

Awalnya Gisel mendekatkan wajah ke kamera berputar kecil.

Setelah itu dirinya langsung membuat gerakan seperti menembak dengan kedua tangannya.

Diiringi lagu yang sedang hits yakni "It's Only Me" ala Kaleb J, wanita asal Surabaya ini langsung melakukan goyangan Pargoy.