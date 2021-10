FISIP UBB Gelar Konferensi Berskala Internasional The 2nd ICoSoPH 2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung (UBB) menggelar kegiatan berskala internasional dalam rupa 2nd International Conference on Social, Politics, and Humanities 2021 (The 2nd ICoSoPH 2021).

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung (UBB) menggelar kegiatan berskala internasional dalam rupa 2nd International Conference on Social, Politics, and Humanities 2021 (The 2nd ICoSoPH 2021).

Kegiatan ini berlangsung secara virtual selama dua hari, yakni 14-15 Oktober 2021 lalu.

Peserta yang hadir dalam konferensi internasional ini kurang lebih mencapai 100 peserta yang terdiri dari pemakalah dan partisipan yang berasal dari dalam dan luar negeri.

Melihat jumlah tersebut, pemakalah yang mempresentasikan artikelnya pada ICoSoPH tahun ini di kedua hari penyelenggaraan konferensi berjumlah 55 penyaji yang tersebar dari berbagai institusi pendidikan tinggi, baik dari kalangan akademisi (dosen dan mahasiswa) maupun praktisi pendidikan.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr Diana Anggraeni, S.S, M.Hum. sangat bersyukur karena konferensi internasional FISIP UBB tahun ini dapat digelar di tengah perjuangan masyarakat dunia untuk bangkit dan memulihkan diri dari terpaan Pandemi Covid-19.

"Salah satu bentuk pengejawantahan Tridarma PT adalah forum konferensi internasional, tempat para akademisi dan praktisi pendidikan berkumpul untuk saling berbagi kebaruan disiplin di bidang ilmu-ilmu humaniora," katanya dalam rilis, Rabu (20/10/2021).

Sementara itu, Rektor Universitas Bangka Belitung, Dr Ibrahim, yang juga hadir sekaligus membuka acara dalam sambutannya menuturkan bahwa tema konferensi tahun ini, yaitu Delivering Research Trends on Social, Politics and Humanities in the Light of New Normal, sangatlah relevan dengan berbagai isu terkini yang kental dengan situasi Kenormalan Baru pasca tingginya angka kasus Covid-19 di masa pandemi, tentunya dengan perspektif yang berbeda-beda.

"Saya berharap konferensi ini dapat menjadi titik tolak pengamatan sejauh mana perkembangan ilmu-ilmu sosial terkini di seluruh dunia dalam situasi Kenormalan Baru," katanya.

Dia pun berharap penyelenggaraan agenda yang sama di tahun depan dapat dilangsungkan secara luring agar nantinya para presenter memiliki kesempatan untuk merasakan eksotisme Pulau Bangka.

Artikel-artikel ilmiah yang dipresentasikan pada the 2nd ICoSoPH 2021 akan dipublikasikan pada NXT Proceedings (Copernicus Indexed) dan beberapa Jurnal Ilmiah Nasional Terindeks Sinta 2-6.



The 2nd ICoSoPH 2021 menghadirkan empat orang Keynote Speaker, yakni pertama Dr. Changzoo Song dari University of Auckland, Selandia Baru dengan presentasi The Advantage of Transnational Coethnic Networks: Korean Chinese Entrepreneurship in Innovating and Globalizing the Xinjiang-Style BBQ Lamb-Skewer Business.