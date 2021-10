Lima Anggota Sanggar Seni Lawang Budaya Wakili Bangka Belitung di Ajang Grand Model Indonesia 2021

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sebanyak lima anggota Sanggar Seni Lawang Budaya Sungailiat, Bangka terpilih wakili Bangka Belitung untuk mengikuti ajang Grand Model Indonesia 2021 Tingkat Nasional.

Ajang tersebut akan dilaksanakan pada 22-25 Oktober 2021 di Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jakarta.

Diketahui ajang terdiri dari beberapa kategori yaitu, Mini, Little, Preteen, Teen, Mister & Miss.

Sementara itu, berikut adalah daftar anggota Sanggar Seni Lawang Budaya yang berhasil menembus dan berkesempatan berpartisipasi dalam ajang Grand Model Indonesia 2021 tingkat nasional tersebut:

1. Balqis Isaura (kategori little modeling perempuan)

2. Anggira Rusliawiza (kategori preteen modeling perempuan)

3. Nadzila Aulya Putri (kategori little modeling perempuan)

4. Devani Niszma Azzara (kategori mini modeling perempuan)

5. Kaffanata Swara Jannata (kategori little modeling pria)

Sekretaris dan Koreografer Sanggar Seni Lawang Budaya, Juwita Handayani menyebutkan bahwa ke-5 finalis tersebut akan berangkat pada esok hari, Kamis (21/10/2021).

Oleh karena itu, dirinya yang sekaligus sebagai pendamping dan Make Up Artis (MUA) di Sanggar Seni Lawang Budaya telah mempersiapkan banyak hal sebelum keberangkatan.

"Persiapan kita sudah sangat matang, termasuk penerapan prokes dan lain sebagainya. Dengan begitu kami meminta masyarakat Bangka Belitung untuk dapat memberikan support dan doa yang terbaik," kata Juwita kepada Bangkapos.com, Rabu (20/10/2021).

Hal serupa juga disampaikan oleh Pelatih Modelling dan koreografer Sanggar Seni Lawang Budaya, Jen Anjani.

Jen menuturkan bahwa persiapan yang mereka lakukan sebelum keberangkatan sudah sangat maksimal.

"Selama ini, kami juga rutin melakukan latihan bahkan menambah jam latihan dari yang sebelumnya hanya seminggu sekali, menjadi 3-4 kali dalam seminggu untuk mempersiapkan ajang ini," ungkap Jen.