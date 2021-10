Prodi Akuntansi Syariah IAIN SAS Bangka Belitung Gelar Pelatihan ICT

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN SAS Bangka Belitung (Babel), menggelar pelatihan ICT bagi mahasiswa baru 2021/2022. Kegiatan berlangsung di lantai 2, perpustakaan Kampus IAIN SAS Bangka Belitung, Selasa (26/10/2021).

Dosen Prodi Akuntansi Syariah, Mahfudz Reza Fahlevi, menjelaskan pelatihan ini merupakan bentuk sumbangsih ide dan saran inovatif kepada instansi yang dibalut dalam kegiatan aktualisasi diklat pelatihan dasar CPNS bertemakan "Pelatihan ICT", pelaksanaannya setiap pekan di bulan Oktober dengan sistem bergantian setiap kelas, jelasnya.

"Durasi pelatihan dalam seminggu diberikan sebanyak 4 sesi pertemuan. Kegiatan pelatihan ini di ikuti sekitar 65 mahasiswa baru di Prodi Akuntansi Syariah," kata Mahfudz menjelaskan kegiatan pelatihan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan bekal pada mahasiswa baru agar dapat memahami fungsi dan proses kerja peralatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat mempermudah mahasiswa dalam menggunakan Paket Ms. Office dan Google Aps pada perkuliahan. "Seperti kita tahu bahwa perkuliahan pada masa pandemik ini masih menuntut kolaborasi teknologi dalam pembelajaran," tambahnya.



Dia memaparkan, pertemuan pertama ialah tentang Ms Word mencakup mengatur halaman portrait dan landscape dalam satu file dokumen, Atur halaman (tanpa nomor, nomor angka, nomor romawi/huruf), pengutipan (footnote), daftar isi ( table of contents, semi manual), keterangan table dan gambar (insert caption), tips membuat table dan setting repeat header rows, konversi file dokumen ke pdf dan tips cetak dokumen (atur output kertas)," jelas Mahfudz

Dilanjutkannya, hari kedua mahasiswa dibekali dengan Ms. Excel, karena menurutnya aplikasi ini sangat diperlakukan baik didunia perkuliahan maupun dunia kerja.



"Adapun isi silabus pelatihan pada hari kedua adalah, merapikan sel sheets (autofit row and column), rumus dasar (sum, aritmetika, average, max, dan min), rumus intermediate (len, right, left, lower, upper, proper, dan countif), rumus advance (if dan lookup), grafik (chart), konversi file sheets ke pdf dan tips cetak sheets (atur output )," jelasnya.



Hari ketiga pelatihan disi dengan materi tentang Google Aps. materinya meliputi perkenalan Gmail dan Google Aps, pengantar docs, sheets, slides, dan form, kemampuan edit lebih dari 1 pengguna, download file sebagai office dan berbagi file (tatacara dan pengaturan).



"Hari terakhir pelatihan, setiap mahasiswa akan diberi evaluasi dengan tantangan menjadi seorang content creator, yakni membuat video rekaman tutorial ketika mempraktikan materi pelatihan ICT yang diharuskan untuk menampilkan wajah yang kemudian mengunggah video tersebut ke dalam drive dan membagikan tautannya pada sheets yang telah ditentukan," sebut Mahfudz



Mahfudz Reza berharap pelatihan ini dapat terus berkembang dan menambah target sasarannya tidak hanya terbatas pada mahasiswa prodi atau fakultas tertentu saja. Kegiatan pelatihan ICT ini ditutup dengan pemberian sertifikat kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas dan evaluasi dengan baik, sertifikat ini diharapkan dapat menambah modal percaya diri mahasiswa ketika menghadapi dunia kerja. (*)

Penulis: Ririn Febriyanti (Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah)