Refleksi Diri di Hari Sumpah Pemuda, Ketua KNPI Kota Pangkalpinang: Pemuda Adalah Pemimpin Saat Ini

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Pangkalpinang Febri Yanto menyebut, peringatan sumpah hari sumpah pemuda yang jatuh pada hari ini ibaratkan refleksi diri untuk para pemuda agar kembali mengingat kembali semangat kaum muda di masa lalu.

Peristiwa yang terjadi pda 28 Oktober 1928 tersebut merupakan tonggak sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia.

"Dengan hari sumpah pemuda ini mengingatkan kita kembali perjuangan para pendahulu pemuda yang memperjuangkan kemerdekaan. Tapi berbeda pergerakan dimasa dulu dan sekarang kalau istilahnya pemuda sekarang pemimpin masa depan kalau hari ini pemuda sekarang pemimpin saat ini," ujar Febri kepada Bangkapos.com, Kamis (28/10/2021).

Kata Febri, sebagai pemuda masa kini sebagai pemuda harus siap menyesuaikan dengan perkembangan tekhnologi saat ini.

"Ingatlah bahwa peran sentral pemuda tidak terlepas dari perjalanan bangsa Indonesia. Pemuda punya ide, gagasan out of the box dan semangat yang tinggi. Selain itu pemuda juga punya kreativitas dan inovasi out of the box, dan juga tenaga untuk menyalurkan gagasannya tersebut," tegasnya.

Febri mengatakan, jika pada era Ir. Soekarno 10 pemuda akan mengguncangkan dunia maka 10 pemuda bisa membangun Kota Pangkalpinang jauh lebih baik lagi.

"Tapi kita tidak boleh jumawa juga, banyak yang harus dimatangkan dari seorang pemuda, jadi jam terbang anak muda juga harus mengiringi juga jadi hasilnya itu luar biasa," bebernya.

"Termasuk dalam hal penanganan pandemi covid-19 hari ini, peran pemuda seharusnya mengambil peran-peran yang selama ini didorong oleh permerintah, percepatan vaksinasi dan lain-lain. Kita harus saling support untuk mengejar target vaksinasi di Indramayu agar bisa segera tercapai," tambahnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)