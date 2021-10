Liga Tiga Bangka Belitung Bakal Digelar, Simak Penjelasan Asprov PSSI Babel

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Liga 3 Bangka Belitung (Babel) bakal digelar di dua lokasi dalam penyisihan grup. Group A di Stadion Orom Sungailiat Kabupaten Bangka kick off 5 November 2021. Sedangkan Group B di Stadion Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung kick off 7 November 2021.

Terkait hal tersebut Asprov PSSI Bangka Belitung (Babel) akan melakukan antisipasi akan terjadinya pengaturan skor saat liga berlangsung. "Kita akan turunkan tim dalam setiap laga Liga 3 Bangka Belitung dan mereka berkerja senyap memantau dan mengumpulkan informasi," kata Mintra Jaya, Sekum Asprov PSSI Bangka Belitung, Jumat (29/10/2021).

Seperti diketahui Kick off Liga 3 Bangka Belitung akan digelar pada 5 November 2021 di Stadion Orom Sungailiat Kabupaten Bangka untuk Grup A. Sedangkan di Grup B akan berlangsung di Stadion Pangkallalang Kabupaten Belitung pada 7 November 2021.

Untuk laga pembuka tuan rumah akan menjalani laga perdana. Untuk laga Grup A di Stadion Orom Sungailiat Kabupaten Bangka tuan rumah PS Bangka Setara akan bertemu Klub Baru Putra Laut FC. Sedangkan untuk Grup B, Belitong FC akan menghadapi Persibel. Kedua laga ini bisa dibilang derby karena sama sama memilki home base yang sama.

Stadion Pangkallalang merupakan home base dari Belitong FC, Persibel Belitung dan KOP Belitung. Sedangkan Stadion Orom Sungailiat home base dari 4 kesebelasan yakni PS Bangka Setara, Putra Laut FC, SWN Belinyu dan PS Bangka.

Sesuai pembagian grup Liga 3 Bangka Belitung melalui hasil workshoop kompetisi 2021 Bangka Belitung. Untuk Grup A dengan tuan rumah PS Bangka Setara akan dilaksanakan di Stadion Orom Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka diikuti oleh 7 kesebelasan. Di Group A akan dihuni oleh tuan rumah PS Bangka Setara, Putra Laut FC, SWN Belinyu, Persibabar Bangka Barat, Persipas Pangkalpinang, PS Bangka Tengah dan PS Bangka.

Sedangkan di Grup B yang berlangsung di Stadion Pangkal Lalang Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung akan dihuni oleh tuan rumah Belitong FC, Persibel Belitung, PS Beltim Belitung Timur, Babel Jaya FC, PS Bangka Selatan dan KOP Belitung.

Nantinya dari setiap grup akan diambil masing masing 4 kesebelasan dengan peringkat terbaik. Sehingga dibabak berikutnya akan ada 8 kesebelasan yang akan kembalk mengikuti babak 8 besar yang akan dimulai digelar pada 24 November 2021, sistem knock out.

Jadwal Liga 3 Bangka Belitung :

Group A Stadion Orom Sungailiat:

1. PS Bangka Setara Vs Putra Laut FC Jum'at 5 November 2021.

2. SWN Belinyu vs Persibabar Sabtu 6 November 2021

3. PS Bangka Tengah vs Persipas Sabtu 6 November 2021

4. PS Bangka vs Putra Laut FC Minggu 7 November 2021

5. Persipas vs Bangka Setara Minggu 7 November 2021

6. PS Bangka Tengah vs SWN FC Belinyu Senin (8/11/2021)

7. Persibabar vs PS Bangka Senin (8/11/2021)

8. Putra Laut FC vs Persipas Selasa (9/11/2021)

9. PS Bangka Setara Vs PS Persibabar Selasa (10/11/2021)

10. PS Bangka vs PS Bangka Tengah Rabu (11/11/2021)

11. SWN Belinyu vs PS Bangka Setara Rabu (11/11/2021)

12. Persipas vs Persibabar Jum'at (13/11/2021)

13. Putra Laut FC vs SWN FC Belinyu Jum'at (13/11/2021)

14. PS Bangka Setara Vs PS Bangka Sabtu (14/11/2021)

15. Putra Laut FC vs PS Bangka Tengah Sabtu (14/11/2021)

16. SWN Belinyu vs Persipas Minggu (14/11/2021)

17. Persibabar vs PS Bangka Tengah Minggu (14/11/2021).

18. Persibabar vs Putra Laut FC Senin (15/11/2021)

19. PS Bangka vs SWN Belinyu Senin (15/11/2021)

20. PS Bangka Tengah vs PS Bangka Setara Selasa (16/10/2021)

21. Persipas vs PS Bangka Selasa (16/10/2021)

Grup B Stadion Pangkallalang Belitung:

1. Belitong FC vs Persibel Minggu (7/11/2021)

2. PS Bangka Selatan KOP SS Minggu (7/11/2021)

3. PS Beltim va Babel Jaya Senin (8/11/2021)

4. Persibel vs PS Bangka Selatan Senin (8/11/2021)

5 KOP SS vs Persibel Selasa (9/11/2021)

6. Belitong FC vs PS Bangka Selatan Selasa (9/11/2021)

7. Babel Jaya FC vs Belitong FC Rabu (10/11/2021)

8. PS Beltim vs KOP SS Rabu (10/11/2021)

9. PS Bangka Selatan vs Babel Jaya FC Jum'at (11/11/2021)

10. KOP SS vs Belitong FC Jum'at (12/11/2021)

11. PS Beltim vs PS Bangka Selatan Sabtu (13/11/2021)

12. Persibel vs Babel Jaya FC Sabtu (13/11/2021)

13. Belitong FC vs PS Beltim Minggu (14/11/2021)

14. Babel Jaya FC vs KOP SS Minggu (14/11/2021)

15. Persibel vs PS Beltim Senin (15/11/2021)

(Bangkapos.com/Deddy Marjaya)