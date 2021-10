Warga Desa Rebo Sungai Liat Lancar Internetan dengan Kuota Freedom Internet 2x Lipat Im3 Ooredoo

Hadiah Program Pull Q3 IM3 Ooredoo - New Outlet Erwin Cell

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Indosat Ooredoo Bangka Belitung terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas jaringan dengan menambah dan memodernisasi semua jaringan ke jaringan 4G Plus. Dipastikan saat hujan dan mati lampu signal 4G Plus Kuat IM3 Ooredoo tetap on.

AVP-Head of SA Pangkalpinang Romi Gunawan mengatakan, “Selain signal 4G Plus Kuat yang merata di Bangka, IM3 Ooredoo juga menghadirkan paket Freedom Internet 2X Lipat dengan Harga Tetap yang bisa dinikmati oleh separadik se-Bangka raya tanpa terkecuali termasuk di Desa Rebo. ” katanya.

Paket Freedom Internet terdiri dari 3GB (6GB) mulai harga 15K, 5GB (10GB) mulai harga 25K, 13GB (26GB) mulai harga 50K, 25GB (50GB) mulai harga 75K & 42GB (84GB) mulai harga 100K. Kuota berlaku 24 Jam selama 30 hari & Full Kuota Utama no ribet-ribet.

Untuk masyarakat di Desa Rebo bisa membeli paket FI 2X Lipat melalui apps MyIM3, *123# atau bisa langsung kunjungi outlet Erwin Cell, Hin Cell serta outlet lainnya disekitar.

Dikatakan pihaknya mempercepat pengembangan dan perluasan jaringan baru 4G Plus ini di Bangka meliputi beberapa kabupaten/kotamadya, sehingga kecepatan internet dari jaringan 4G Plus Indosat Ooredoo dapat dirasakan oleh seluruh pelanggan serta menghadirkan product yang transparan dan tentunya dapat digunakan full 24 jam oleh pelanggan. (*)