Tukul Arwana Sedih Melihat Tayangan Acaranya, Tubuhnya Kini Lebih Kurus, Begini Kondisi saat Ini

BANGKAPOS.COM -- Komedian Tukul Arwana rindu untuk kembali melakukan aktifitasnya, syuting.

Saat ini sang komedian yang masih menjalani perawatan di rumahnya merasa sedih karena absen dari dunia entertainment akibat sakit yang dialaminya.

Kesedihan Tukul terlihat kala ia menonton tayangan saat dirinya membawakan program acara.

"Iya, jadi benar-benar saat dikasih videonya awal-awal pas di programnya beliau, beliau nangis, beliau sedih," kata manajer Tukul Areana, Rizki Kimon, saat ditemui di Kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (26/10/2021).

Kendati demikian, Tukul Arwana tak larut dalam kesedihan.

Baca juga: Video Baru Gisel dan Wijin di Atas Kasur Disebar, Ujung Baju Tidur Diikat di Perut Saat Bergoyang

Baca juga: 7 Amalan Menghapus Dosa Zina Agar Mendapat Ampunan Allah Ketika Terjerumus Maksiat, Ingat Dibaca

Baca juga: Bantuan Rp1 Juta Ditransfer ke Pemilik Rekening BRI, BNI hingga Mandiri Kategori Ini, Cek Pakai KTP!

Bahkan, komedian 58 tahun ini tertawa saat ditunjukan tayangan dirinya ketika menjadi pembawa acara.

"Kalau sekarang malah dia pengin nonton, malah ketawa-ketawa kalau saya kasih video pas dia jadi host," ujar Kimon.

Disinggung soal Tukul Arwana kembali bekerja, Rizki Kimon mengaku suami almarhumah Susianti ini akan beristirahat selama enam bulan untuk memulihkan kondisinya.

"Oh iya untuk job offair, on air sudah pasti mungkin sampai beliau recovery. Sampai enam bulan ke depan kita akan off dulu. Sampai benar-benar mas Tukul sembuh total," ungkap Rizki Kimon.

Perubahan Tubuh Tukul