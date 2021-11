Gubernur Bangka Belitung Melakukan Penandatanganan MoU dengan SMA Taruna Nusantara di Jakarta

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Agenda Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, pada Senin (1/11/2021) melakukan penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dengan SMA Taruna Nusantara di Jakarta.

Berikut agenda gubernur beserta jajaranya:

1. Pukul 08.00 WIB, Pembukaan Kegiatan Investor and Stock Market Festival 2021 dengan Tema Learn It and Live The Great Insvestor Life secara Virtual melalui.

Dihadiri: Plt. Karo Ekbang

2. Pukul 09.00 WIB, Rapat Badan Anggaran DPRD Prov. Kepulauan Bangka Belitung bersama TAPD dalam rangka Membahas RAPBD TA 2022 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dihadiri: sekda.

3. Pukul 09.00 WIB, Entry Meeting Audit Gabungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana Tahun 2021 bertempat di Ruang Pertemuan Lantai II Perwakilan BKKBN Bangka Belitung.

Dihadiri: inspektur

4. Pukul 13.30 WIB, Penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dengan SMA Taruna Nusantara di Jakarta. Dihadiri: gubernur.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)