18 Hari Muntok Nihil Kasus Covid-19, Isolasi Bangka Barat Hanya Tersisa 11 Orang

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Trend penurunan kasus Covid-19 di Kabupaten Bangka Barat terus terjadi, bahkan 18 hari terakhir Kecamatan Muntok tidak ada satu pun penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangka Barat, diketahui kasus terakhir yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kecamatan Muntok yakni pada Jum'at (15/10/2021) lalu dengan penambahan satu kasus.

"Sebenarnya penurunan terjadi di semua daerah, di semua Kabupaten Kota di Bangka Belitung. Ini sebenernya kalau liat ada pola transmisi, lalu ada peningkatan kapasitas testing dan tracing. Kemudian kesadaran masyarakat juga misalnya dia positif, terus dia isolasi di isoter dan kalau dia isolasi mandiri dia patuh itu juga punya pengaruh," ujar Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangka Barat, Putra Kusuma, Selasa (02/11/2021).

Selain itu Putra mengatakan penguatan 3 T (Tracing, Tracking dan Treatment) juga menjadi faktor melandainya, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bangka Barat.

"Sebenarnya konsep pengendalian pandemi ini yang benar adalah dengan protokol kesehatan, 3T lalu vaksinasi. Itu dulu kuncinya dan dia tidak pernah berubah dari tiga konsep besar itu," tuturnya.

Tak hanya Kecamatan Muntok yang sudah 18 hari nihil kasus Covid-19, untuk Kecamatan Tempilang juga mengalami hal serupa dengan sembilan hari terakhir tidak ada penambahan kasus Covid-19.

"Dibeberapa Kecamatan memang ada yang tidak melaporkan kasus, tidak melaporkan itu maksudnya memang kasus nya tidak ada. Justru dia sekarang lebih ketat pelaporan itu, sekarang pelaporan di input dan langsung di rilis. Kalau dulukan kita masih ada rilis manual, tapi sekarang dia harus rilis elektronik jadi lebih ketat. Jadi dengan hal itu, tidak ada kasus positif yang tidak terlaporkan," tegasnya.

Selain itu saat ini untuk di Kabupaten Bangka Barat, hanya menyisakan 11 orang yang masih terpapar Covid-19. Dari kesebelas orang tersebut diketahui empat diantara, masih menjalani Isolasi di RSUD Sejiran Setason dikarenakan memiliki genjala berat.

"Memang kami analisa kasus kita sudah sangat melandai, dulu kita sempat diangka di atas 100 per 100 ribu penduduk kasusnya per minggu. Tapi sekarang cuma sekitar 5,6 per 100 ribu penduduk per minggu, jadi memang sudah banyak menurun," ungkapnya.

Sementara itu untuk percepatan vaksinasi, saat ini sudah terdapat 108.185 orang yang sudah mendapatkan vaksinasi tahap pertama, sedangkan untuk masyarakat yang belum sama sekali menerima vaksin di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 49.749 orang.

Selain itu untuk ketersediaan vaksin sebanyak 31.394 dosis yang terbagi diantaranya 16.012 dosis Sinovac, 15.130 dosis Astrazaneca, dan 252 dosis dengan jenis Moderna. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy).