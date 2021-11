LPKA Pangkalpinang Sabet Predikat Terbaik Pertama Kategori Penerapan Teknologi Informasi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil kemenkumham Babel) telah menganugerahkan berbagai penghargaan kepada satuan kerja (Satker) yang berhasil meraih predikat terbaik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Penghargaan ini diberikan pada saat pelaksanaan Workshop Peran Satopspatnal pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Balai Pengayoman Kanwil Kemenkumham Babel, Kamis (11/11/2021).

Dalam penganugerahan ini, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang berhasil meraih predikat Terbaik Pertama dalam kategori "Penerapan Teknologi Informasi" di Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kanwil Kemenkumham Babel.

Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenmumham Babel, Anas Saeful Anwar kepada Kepala LPKA Kelas II Pangkalpinang, Nanang Rukmana.

"Sebagai pimpinan, saya bersyukur kepada Tuhan serta mengapresiasi kinerja dan sinergitas seluruh pegawai LPKA Kelas II Pangkalpinang sehingga dapat memberikan kontribusi bagi instansi yakni bisa merah penghargaan ini," ungkap Nanang Rukmana dalam rilis kepada Bangkapos.com, Kamis (11/11/2021).

Nanang menyebur, jangan cepat puas dengan apa yang diraih hari ini, tetap semangat dan selalu jalin sinergitas yang luar biasa antar sesama pegawai dalam melaksanakan semua tugas pokok dan fungsi sebagai ASN di lingkungan Kanwil Kemenkumham Babel.

"Tidak ada yang tidak mungkin jika mau berusaha. Tidak ada yang susah jika mau belajar dan tidak ada yang berat jika dikerjakan secara bersama-sama. Together We Can," tegasnya. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)