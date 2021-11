Sosok Ini Ngilu Liat Gaya Tante Ernie Lagi Pilates, Pakai Outfit Ketat Bersimbah Keringat

BANGKAPOS.COM - Tante Ernie kembali mencuri perhatian publik.

Beberapa waktu belakangan Tante Pemersatu Bangsa ini kerap membagikan potretnya tengah berolahraga.

Wanita 45 tahun ini rupanya sedang rutin berolahraga Pilates.

Pilates sendiri adalah olahraga yang mirip dengan Yoga. Bedanya, olahraga ini bisa membuat tubuh semakin lentur juga menguatkan otot.

Tak hanya itu, olahraga ini juga disebut mampu memperbaiki tulang belakang.

Memiliki tubuh yang proposional seperti sekarang pun tak menyurutkan semangat Tante Ernie untuk tetap rajin berolahraga.

Lewat videonya itu ia mengatakan olahraga tidak hanya mengubah tubuh, melainkan pikiran dan juga perasaan.

"Exercise not only changes your body, but it changes your mind, your attitude and your mood!! Thank you coach @febiolafeby , berasa banget latihan nya hari ini, pedeessnya tepat ke titik sasaran, pulang sampe gemeteran Salam sehat untuk semuanya," tulis Tante Ernie.

Dalam potret itu Tante Ernie mengenakan outfit olahraga yang cukup ketat.

Sport bra dan leggingnya itu berhasil membentuk lekuk Tante Ernie dengan sempurna.