Istana Agung Bangka Belitung Pamerkan All New Veloz dan Avanza di Transmart, Lihat Keunggulannya

Mobil All New Veloz tipe terbaru, yang menadopsi dari mobil mewah Toyota, telah dipamerkan atau dilaunching di Transmart Kota Pangkapinang, Provinsi Bangka Belitung, pada Sabtu (13/11/2021) hingga 26 November 2021.

BANGKAPOS.COM, BANGKA --Multi Purpose Vehicle (MPV) atau yang biasa dikenal dengan nama mobil keluarga masih menjadi model favorit untuk sebagian besar konsumen Indonesia karena multif ungsi yang dapat digunakan sebagai pengangkut penumpang sekaligus kendaraan pembawa barang.

Untuk itu Toyota memperkenalkan All New Veloz dan All New Avanza.

All New Veloz merupakan brand MPV 7-seater yang benar-benar baru dengan tagline Go More Than Ever dan All New Avanza dengan tagline Built For Greater Inspiration.

All New Veloz tidak hanya dirancang untuk menjadi mobil yang dapat membantu mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain.

Namun juga mobil yang mampu mendukung segala jenis kegiatan dan gaya hidup serta perjalanan bersama keluarga.

All New Veloz dibangun dengan desain dinamis yang tidak hanya menciptakan citra terdepan dan premium. Tetapi, juga menonjolkan tampilan crossover untuk memvisualisasikan kemampuannya sebagal partner mobilitas yang andal.

Sebagai ever-better car baru, All New Veloz juga dilengkapi dengan teknologi canggih yang menjadi pertama di kelasnya.

Branch Manager Istana Agung Bangka Belitung, Syahrial, mengatakan, Veloz yang dipamerkan kali ini merupakan mobil jenis terbaru dengan tambilan mewah.

"Sudah banyak inden, sekitar 20-an sudah ada yang pesan perhari ini. Kita ketahui Avanza/Veloz mobil sejuta umat, pasti banyak yang suka. Terutama tampilannya baru teknologinya mobil mewah Toyota," jelas Syahrial, kepada Bangkapos.com, Sabtu (13/11/2021).