Video Tante Ernie Goyang Pakai Mini Dress Ketat, Aksi Main Lidah Bikin Para Pria Minta Diculik

BANGKAPOS.COM - Sosok Tante Ernie dikenal sebagai selebrgram yang kerap mengunggah potret dirinya di Instagram.

Feeds Instagramnya pun dipenuhi fotonya dengan berbagai pose dan outfit.

Diantaranya ia terlihat gemar sekali memakai mini dress ketat yang memperlihatkan kemolekan tubuhnya.

Wanita 45 tahun ini juga dikenal sebagai sosok yang seksi walau umurnya sudah tak muda lagi.

Ia seolah menolak tua dengan gaya-gayanya yang trendy.

Seperti unggahannya beberapa waktu lalu, Tante Ernie terlihat ikut bergoyang mengikuti gerakan dan musik yang sempat viral di TikTok,.

Video tersebut ternyata memang kali pertamanya ia berjoget ria.

"Trying my first Reels ????" tulis Tante Ernie di keterangan unggahan tersebut.

Dalam video itu Tante Ernie mengenakan mini dress ketat berwarna orange.

Lekuk tubuhnya pun terlihat jelas di kamera ditambah gerakan Tante Ernie yang meliuk-liuk.