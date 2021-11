Pengumuman Lelang Non Eksekusi Sukarela BUMN Berbentuk Persero

Nomor: KU.02.08/3/15/1/B2.1/GM/C.PBM-21.PBM-21

Berdasarkan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor : S-751/WKN.04/KNL.04/2021 tanggal 25 Oktober 2021, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Region 2 Pangkalbalam akan melaksanakan penjualan dimuka umum (Lelang) Aset Tetap Milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Region 2 Pangkalbalam dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang yang terdiri dari :

Aset (Istimewa/PT. Pelindo)

Jadwal Aanwijzing (Penjelasan lelang Kapal Pandu MK.MP-01 kepada calon peserta lelang)

Hari/tanggal : Senin/22 November 2021

Pukul : 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB

Tempat : Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Region 2 Pangkalbalam

Jl. Yos Sudarso No.1 Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkalbalam.

Calon peserta lelang yang tidak hadir pada saat pelaksanaan Aanwijzing dianggap sudah mengetahui, menyetujui dan menerima kondisi objek lelang serta aspek legal dari objek lelang tersebut.

Jadwal Aanwijzing (Penjelasan lelang Bongkaran Bangunan Kantor Permanent di Pelabuhan Kawasan Belinyu yang akan dibongkar kepada calon peserta lelang)

Hari/tanggal : Selasa/23 November 2021

Pukul : 10.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB

Tempat : Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Region 2 Pangkalbalam Kawasan Belinyu Jl. Laksda P. Soepardjo, Tanjung Gudang, Belinyu.

Calon peserta lelang yang tidak hadir pada saat pelaksanaan Aanwijzing dianggap sudah mengetahui, menyetujui dan menerima kondisi objek lelang serta aspek legal dari objek lelang tersebut.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang :

Hari/tanggal : Rabu/24 November 2021

Penawaran Lelang : Terbuka (Open Bidding)

Penawaran Lelang dimulai

Pukul : 09.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB (Waktu Aplikasi Lelang Internet Selama 2 jam)

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Tempat Lelang : Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Region 2 Pangkalbalam

Jl. Yos Sudarso No.1 Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkalbalam.

Syarat-syarat mengikuti lelang :

1. Peserta lelang diwajibkan menyetor Uang Jaminan Penawaran Lelang;

2. Calon Peserta Lelang harus membuat akun untuk diverifikasi pada domain https://www.lelang.go.id;

3. Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Rekening Virtual Account masing-masing peserta lelang pada layanan BRIVA PT. BRI (Persero) Tbk paling

lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;

4.Uang jaminan penawaran lelang :

a.Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang diisyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus

(bukan dicicil);

b.Setoran uang jaminan penawaran lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Pangkalpinang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan

lelang.

5. Rekening Virtual Account masing-masing peserta lelang dapat diperoleh melalui aplikasi lelang melalui internet pada domain https://www.lelang.go.id;

6. Lokasi objek barang lelang berupa :

a.Kapal Pandu Mk.MP-01 berada di Lapangan Penumpukan Pelabuhan Pangkalbalam Jl. Yos Sudarso No.1 Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkalbalam dapat

dilihat/ditinjau oleh calon peserta lelang sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan tanggal 23 November 2021;

b.Bangunan Kantor Permanent PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Region 2 Pangkalbalam Kawasan Belinyu yang akan dibongkar berada di Jl. Laksda P.

Soepardjo, Tanjung Gudang, Belinyu dapat dilihat/ ditinjau oleh calon peserta lelang sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan tanggal 23

November 2021;

Apabila calon peserta lelang ingin melihat objek lelang di luar jadwal Aanwijzing yang telah ditetapkan, panitia lelang tidak berkewajiban menemani calon

peserta lelang dalam melakukan pengecekan fisik.

7. Objek lelang di atas dijual dengan kondisi apa adanya dan dengan semua cacat dan kekurangannya, dengan menyetor uang jaminan peserta Lelang

dianggap telah melihat, mengetahui dan menyetujui kondisi objek lelang serta aspek legal dari objek lelang tersebut (kondisi as is);

8. Peserta Lelang yang hadir dalam pelaksanaan lelang wajib melakukan penawaran paling sedikit sama dengan Nilai Limit;

9. Peserta Lelang yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang, wajib melunasi harga lelang dan bea lelang sebesar 2 % Paling lambat 5

(lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang;

10. Dalam hal pemenang lelang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada point 9, maka status pemenangnya dibatalkan oleh

Pejabat Lelang dan Uang Jaminannya akan disetor ke Kas Negara;

11. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan pelaksanaan lelang sesuai ketentuan yang berlaku, maka pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang,

tidak akan melakukan tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun kepada Pejabat Lelang/KPKNL/Penjual/ PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Region 2

Pangkalbalam;

12. Kepada pemenang lelang dihimbau untuk melalukan pembongkaran bangunan kantor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak melakukan

pelunasan;

13. Kepada pemenang lelang dihimbau untuk melalukan pengangkutan kapal pandu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak melakukan

pelunasan;

14. Segala biaya yang timbul dan berhubungan dengan biaya pembongkaran/pemindahan/biaya angkut dari lokasi objek lelang menjadi tanggung jawab

pemenang lelang;

15. Penjelasan lebih lanjut tentang objek yang akan dilelang dapat menghubungi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Region 2 Pangkalbalam dengan alamat Jl.

Yos Sudarso No.1 Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkalbalam Hp : 088706419376 (Bambang Priono), Hp : 082186093679 (Lingga Ginanjar) atau Kantor KPKNL

Pangkalpinang Jl. Ahmad Yani No. 8 Pangkalpinang Telp (0717) 435333.

Pangkalbalam, 15 November 2021

PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Region 2 Pangkalbalam





ttd.

Ketua Panitia Lelang