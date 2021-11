Warga Babel Sudah Bisa Pesan All New Veloz dan All New Avanza

Mobil All New Veloz dipamerkan di Transmart Pangkapinang, Sabtu (13/11/2021).

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Guna memenuhi kebutuhan beragam akan mobil keluarga MPV (Multi Purpose Vehicle), Toyota memperkenalkan All New Veloz dan All New Avanza.

Hingga sekarang, mobil keluarga masih menjadi model favorit untuk sebagian besar konsumen Indonesia.

All New Veloz merupakan brand MPV 7-seater yang benar-benar baru dengan tagline 'Go More Than Ever' dan All New Avanza dengan tagline 'Built For Greater Inspiration'.

All New Veloz tidak hanya dirancang untuk menjadi mobil yang dapat membantu mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, namun mobil yang mampu mendukung segala jenis kegiatan dan gaya hidup serta perjalanan bersama keluarga.

All New Veloz dibangun dengan desain dinamis yang tidak hanya menciptakan citra terdepan dan premium. Tetapi, juga menonjolkan tampilan crossover untuk memvisualisasikan kemampuannya sebagal partner mobilitas yang andal.

Sebagai ever-better car baru, All New Veloz juga dilengkapi dengan teknologi canggih yang menjadi pertama di kelasnya.

Mobil All New Veloz tipe terbaru, yang mengadopsi dari mobil mewah Toyota, telah dipamerkan atau dilaunching di Transmart Pangkapinang Bangka Belitung, Sabtu (13/11/2021) hingga 26 November 2021.

Branch Manager Istana Agung Bangka Belitung Syahrial mengatakan, Veloz yang dipamerkan kali ini merupakan mobil jenis terbaru dengan tampilan mewah.

"Sudah banyak inden, sekitar 20-an unit sudah ada yang pesan per hari ini. Kita ketahui Avanza dan Veloz mobil sejuta umat, pasti banyak yang suka. Terutama tampilannya baru dan teknologinya mobil mewah Toyota," jelas Syahrial kepada wartawan, Sabtu (13/11/2021).

Dia menyebutkan, harga Avanza dan Veloz ini bervariasi mulai dari Rp211 juta hingga Rp300 juta per unit dengan free PPnBM 100 persen.

Ia menambahkan, makna nama Veloz berasal dari kata Velocity pertama kali diperkenalkan pada tahun 2011 sebagai tipe andalan dari Toyota Avanza yang fenomenal, sebuah MPV kompak yang menjadi mobil terpopuler pilihan masyarakat Indonesia.