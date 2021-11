Baru 10 Bersertifikat Halal, LPPOM MUI Bangka Belitung Minta Pihak Resto Hotel Tegaskan Status

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bangka Belitung (LPPOM MUI Babel) mencatat baru 10 resto hotel di Bangka Belitung yang mengantongi sertifikat halal.

Berdasarkan data yang diterima ada 175 hotel, guest house dan homestay di Bangka Belitung , sehingga masih banyak resto hotel atau penginapan di Bangka Belitung yang masih belum mengantongi sertifikat halal.

Direktur Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bangka Belitung (LPPOM MUI Babel), Nardi Pratomo meminta agar perhotelan segera memperjelas status kehalalan.

"Masih ada hotel dan restonya yang belum bikin sertifikat halal, padahal sudah diamanatkan pak gubernur, kalau hotel menyediakan makanan halal harus sertifikat halal, kalau mereka tidak menyediakan makanan halal maka harus ditulis dengan label non halal," ungkap Nardi saat ditemui bangkapos.com, Selasa (16/11/2021).

Dia menegaskan status hotel harus jelas dan harus dilabelkan, sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Kita harap hotel ikuti sertifikasi halal, kalau mereka tidak ingin bikin sertifikat halal maka mereka harus memperjelas dengan status non halal, ini amanah UU bukan MUI yang menyuruh, mereka harus memperjelas kedudukannya," katanya.

Untuk mendukung dan mendorong agar pihak hotel peduli akan status halal dan non halal perhotelan, maka dinas instansi di Babel diharapkan ikut serta menerapkan amanah UU No 33 Tahun 2014 dan PP No 31 dan keputusan menteri agama.

"Dinas-dinas terkait atau pemerintahan, kami harap melakukan kegiatan di hotel yang telah ada sertifikat halal, karena ini sensitif sekali. Kami khawatir hotel masih menggunakan alkohol, dan daging yang digunakan tidak jelas darimana," katanya.

Sertifikasi halal gencar dilakukan ini juga sebagai upaya menyukseskan Kongres Halal Internasional yang mana, Bangka Belitung menjadi tuan rumah pada Maret 2022 mendatang.

"Kita ingin yang menginapkan nanti tamu-tamu kita dari luar di hotel yang telah bersertifikat halal, kalau tidak ada sertifikat halal, kami tidak berani," tegas Nardi.