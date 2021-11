Pemutaran Film Amazon Prime All Or Nothing: Juventus Digelar di Allianz Juventus Stadium

BANGKAPOS.COM -- Allianz Juventus Stadium adalah tempat untuk pemutaran perdana serial baru Amazon Prime All Or Nothing: Juventus, dengan rincian delapan episode sekarang telah dikonfirmasi.

Acara ini diadakan malam ini di Turin dan seri ini akan tersedia mulai 25 November.

Pemain termasuk Weston McKennie, Alvaro Morata dan mantan bintang Claudio Marchisio adalah yang pertama tiba di stadion untuk pemutaran perdana malam ini.

Sementara itu, fokus dari delapan episode telah terungkap, menyusul Bianconeri dengan akses eksklusif dalam latihan dan di dalam ruang ganti selama musim 2020-21.

Episode pertama didedikasikan untuk kedatangan pelatih baru Andrea Pirlo, yang merupakan mantan rekan setim Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci dan Gigi Buffon, saat klub mengincar gelar Serie A ke- 10 berturut-turut.

Yang kedua mencakup awal yang kuat, diikuti oleh kesulitan di Liga Champions melawan Barcelona dan derby Turin di dalam negeri.

Menjelang leg kedua yang menentukan dengan Barcelona, ​​head-to-head untuk tempat pertama di grup Liga Champions, pohon episode melihat Buffon mencoba menyatukan grup.

Di episode empat, 2020 berakhir di titik terendah dengan kekalahan dari Fiorentina, sementara Bonucci bersiap menghadapi klub lamanya, Milan.

Pirlo menghadapi mantan rekan setim dan pelatih di episode lima, seperti Antonio Conte di pucuk pimpinan Inter dan Napoli asuhan Gennaro Gattuso untuk Supercoppa Italiana.

Episode enam adalah di mana roda benar-benar mulai datang dari musim Juventus, dengan eliminasi Babak 16 Liga Champions di tangan FC Porto, memberikan wawasan tentang apa yang terjadi di ruang ganti untuk Cristiano Ronaldo dan veteran lainnya.

Dengan kekalahan dari Benevento dan Milan, Juventus melihat finis empat besar Serie A tergantung pada seutas benang di episode tujuh, sementara Buffon mengumumkan kepergiannya.

Dalam episode terakhir dari seri, ada tiga pertandingan tersisa di musim antara Serie A dan Final Coppa Italia.(*)