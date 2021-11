Ada yang Tak Bisa Move On dan Teringat Video Itu Mulu saat Lihat Gisel Goyang Pargoy

Instagram @gisel_la via tribunkaltim

BANGKAPOS.COM - Lagi, video Gisel saat melakukan aksi Pargoy bikin warganet tak bisa move on heboh di jagat maya.

Setelah sempat mengunggah videonya Pargoy di dekat kolam renang, wanita bernama Gisella Anastasia Suryanto ini terus menyita perhatian lewat aksi pargoy-nya.

Dibagikan di akun TikToknya @gisel_laaa pada 20 Oktober 2021 dia mengunggah sebuah video 15 detik saat melakukan Pargoy di ruangan rumahnya.

Diketahui pargoy merupakan istilah baru anak muda yang bermakna Party Goyang.

Pargoy sempat menjadi aksi dance yang viral di TikTok dan telah digunakan banyak pengguna, tak terkecuali para selebriti.

Dalam video ini tampak Gisel mengenakan outfit berupa sabrina top berwarna mocca.

Model atasan yang dikenakannya ini memperlihatkan bagian bahu Gisel.

Dia memadukan atasan tersebut dengan crinkle skrit berwarna coklat.

Baca juga: Gisel Bikin Video Bareng Wijin, Rambut Terurai Enjoy Bergoyang Pakai Baju Tidur Ditonton Jutaan Kali

Baca juga: Apa Itu DME yang Rencananya Jadi Pengganti Gas Elpiji, Berikut Rincian Harga dan Efisiensinya

Baca juga: Malam Pertama Menikah, Pengantin Wanita Ini Tak Sadar Semalaman Berhubungan Badan dengan Tetangganya

Gisel bersiap melakukan goyangan pargoy yang diiringi sound TikTok "Are you okay," yang kini tengah viral dan banyak digunakan oleh selebtok.

Awalnya Gisel melakukan lipsing dengan menirukan percakapan dari sound tersebut.