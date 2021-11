Pasar Murah Halaman Kantor Camat Muntok Diserbu Ibu-ibu, Begini Kisaran Harganya

BANGKAPOS.COM , BANGKA - Operasi Pasar Murah dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan pokok, dilakukan Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung (Babel) di Halaman Kantor Camat Muntok, Bangka Barat (Babar).

Sejumlah ibu-ibu pun langsung mendatangi lokasi Pasar Murah yang menyediakan sejumlah bahan pokok seperti minyak goreng, beras, bawang, cabai dan lainnya.

Kepala Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung, Fadjri, Senin (22/11/2021) mengatakan, jelang akhir tahun pihaknya akan terus melakukan Operasi Pasar Murah.

"Untuk di Bangka Barat Pasar Murah ada di beberapa titik seperti sekarang di Muntok, lalu nanti ada di Kecamatan Jebus dan Parittiga 7 Desember 2021 nanti. Tujuannya harga sekarang Sembako ini kan, banyak melonjak terutama minyak goreng. Harapan kami para distributor itu bisa menjual di harga pasar membantu masyarakat, cuma penyelenggaraannya hanya sehari," ujar Fadjri, Senin (22/11/2021).

Selain itu pihaknya juga berkerja sama dengan beberapa distributor seperti Haji Alwi, PT Rantai Emas hingga PT Menara guna menjual bahan pokok dengan harga di bawah harga pasar.

"Kegiatan ini nanti ada lagi pasar murah, tapi pasar murah itu khusus di ibukota Pangkalpinang, kalau yang di Bangka Barat penutup tahunnya di Parittiga Jebus nanti," katanya.

Pasar Murah kali ini menyediakan sejumlah kebutuhan pokok, di antaranya beras yang dijual dibawah harga pasar, yakni Rp48 ribu per 5 Kg dan Rp95 ribu per 10 Kg. Selain itu beras RM Rp53 ribu per 5 Kg dan RM super Rp54 ribu per 5 Kg.

Camat Muntok, Sukandi mengatakan pasar murah tersebut merupakan tindak lanjut inspeksi mendadak yang dilakukan Polres Bangka Barat dengan Satgas Pangan beberapa waktu yang lalu.

"Hari ini sebagai solusinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Babel, mengadakan Pasar Murah. Kami berterima kasih lah kepada Dinas ini yang telah melaksanakan kegiatan ini, sehingga dapat membantu masyarakat kita. Sehingga dapat membeli dengan harga standar atau memang harga yang memang diharapkan oleh masyarakat kita semua, jadi sangat membantu lah intinya," ucap Sukandi.

Sementara itu Ellia Warga Muntok mengatakan, seiring adanya pasar murah, dapat meringankan beban untuk memenuhi berbagai bahan-bahan dapur.

"Bawang harganya Rp20 ribu, cabe besar Rp40 ribu, garam Rp8 ribu. Di sini ada selisih dikit lebih murah jadi lah korting-korting dikit. Biasanya kan kalau di pasar cabe besar ini Rp50 ribu per kilo, garam di pasar ini Rp10 ribu, merasa terbantu juga," katanya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)