Agenda Gubernur Bangka Belitung Hari Ini Kunjungan Kerja ke SMK Negeri 3 Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Agenda Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman,

Kunjungan Kerja Gubernur Bangka Belitung ke SMK Negeri 3 Pangkalpinang hingga menghadiri malam penyerahan Penghargaan People Of The Year 2021.

Berikut agenda gubernur beserta jajaranya:

1. Pukul 07.00 WIB, Wisuda XVII Institut Agama Islam Tazkia bertempat di Grand Ballroom Puri Begawan, Baranang siang, Bogor, Jawa Barat dan secara Virtual melalui Aplikasi Zoom (Meeting ID : 815 9939 6901 Pass : tazkia).

Dihadiri: karo kesra.

2. Pukul 07.00 WIB, Rapat Koordinasi Nasional Investasi dengan Tema Hilirisasi dan Kolaborasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan bertempat di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, SCBD - Jakarta (link pendaftaran https://bit.ly/RegistrasiOnlineRakornas2021).

Dihadiri: Ka. DPMPTSP.

3. Pukul 08.00 WIB, Simposium Pendidikan dengan Tema Peran Guru dalam Mewujudkan Visi Pendidikan Indonesia 2035 bertempat di Gedung Serba Guna Selawang Segantang, Koba, Kabupaten Bangka Tengah.

Dihadiri: asisten I.

4. Pukul 08.00 WIB, Diskusi Panel antara BNN, KPK dan BNPT dengan Tema Bersinergi Bersama Berantas Narkoba, Korupsi dan Terorisme untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul di Era VUCA" bertempat di Kantor BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dihadiri: sekda.

5. Pukul 08.00 WIB, Kunjungan Kerja Gubernur Bangka Belitung ke SMK Negeri 3 Pangkalpinang .

Dihadiri: gubernur.

6. Pukul 08.30 WIB, Kegiatan Bimbingan Pra Nikah bertempat di SMK Negeri 3 Tanjung Pandan, Belitung.

Dihadiri: wakil gubernur.

7. Pukul 09.00 WIB, Focus Group Discussion tentang Peran Agen Perubahan dalam Mengimplementasikan Budaya Kerja bertempat di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur.

Dihadiri: asisten III.

8. Pukul 09.00 WIB, Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2021 dengan Tema "

Bangkit dan Optimistis Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi bertempat di Ruang Tanjung Kelayang, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bangka Belitung.

Dihadiri: gubernur.

9. Pukul 11.50 WIB, Audiensi bersama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendibudristek bertempat di Ruang VIP Bandara Depati Amir Pangkalpinang.

Dihadiri: gubernur.

10. Pukul 13.30 WIB, Pembentukan Tim Perancangan Anggaran Pengalokasian TPP ASN Tahun 2022 dan Penginputan Besaran Perhitungan Pemberian TPP Tahun 2022 bertempat di Ruang Tanjung Pesona, Kantor Gubernur.

Dihadiri: asisten III.

11. Pukul 19.30 WIB, Malam Penyerahan Penghargaan People Of The Year 2021 Kategori Best Governor for Inclusive Economic Growth bertempat di Grand Studio Metro TV, Kedoya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Dihadiri: gubernur.

(Bangkapos/Riki Pratama)