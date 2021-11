Gubernur Babel Raih Penghargaan Best Governor for Inclusive Economic Growth, People Of The Year 2021

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, mendapatkan penghargaan kategori Best Governor for Inclusive Economic Growth, People Of The Year 2021.

Acara tersebut merupakan rangkaian kegiatan ulang tahun ke-21, Metro TV kembali menyelenggarakan acara penghargaan bergengsi People of the Year.

Disiarkan secara langsung dari Grand Studio Metro TV pukul 21.05 WIB, pada Rabu, 24 November 2021 malam nanti.

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada tokoh-tokoh Indonesia dari berbagai latar belakang yang telah memberikan inspirasi dan manfaat nyata untuk bangsa dan masyarakat luas.

Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, mengatakan penghargaan yang diterima ini merupakan bentuk kerja keras organisasi perangkat daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Penghargaan Itu terkit dengan penilian dari pada lembaga yang diadakan Metro TV kepada kepala daerah yang dapat membuat daerahnya bertahan, bahkan maju dalam pertumbuhan ekonomi saat pandemi," jelas Erzaldi kepada Bangkapos.com, Rabu (24/11/2021).

Dia menambahkan penghargaan yang ia dapatkan ini merupakan bentuk kerja keras dan dukungan semua instansi di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

"Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tetapi masyarakat, organisasi perangkat daerah dan forkopimda. Ini berkat kerja tim bukan hanya dari guburnur. Karena saya hanya memimpinnya saja," kata Erzaldi.

Sempat diberitakan sebelumnya, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, mengatakan beberapa faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi di Babel mengalami tren kenaikan di triwulan III 2021 berada di angka 6,11 persen.

Angka tersebut membuat pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung tertinggi di wilayah Sumatera.