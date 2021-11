Harga Timah Dunia Naik Lagi, Gubernur Bangka Belitung Dukung Presiden Jokowi Hilirisasi Timah

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Harga timah dunia semakin tinggi, pada Rabu (25/11/2021) hari ini, di London Metal Exchange telah mencapai US$ 40.250 per Metrik Ton, ini meningkat dari sebelumnya Rabu (24/11/2021) berkisar US$ 39.050 per Metrik Ton.

Dengan semakin tinggi harga timah dunia, Presiden Joko Widodo berencana akan menghentikan ekspor tembaga atau menjual komoditas mentah karena membuat negara kehilangan pendapatan.

Presiden Jokowi menyinggung hilirisasi timah itu pada kegiatan pertemuan tahunan Bank Indonesia 2021 yang diikuti oleh perwakilan BI dan kepala daerah se-Indonesia, beberapa waktu lalu.

Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, menyambut baik terkait keinginan Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan hilirisasi timah, atau melakukan pengelolaan timah menjadi produk-produk jadi dari pertambangan.

"Saya sangat senang sekali dalam sambutan pak presiden menyinggung komoditi timah dari nikel, boksit, timah," kata Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, kepada Bangkapos.com, Kamis (25/11/2021).

Mantan Bupati Bangka Tengah ini, mengatakan terkait boksit, nikel dan timah secara bertahap akan dilakukan hilirisasi dan industrialisasi, sehingga mendapat nilai tambah, ketimbang harus mengekpor barang mentah.

"Mudah-mudahan ini harap kita bersama, timah akan menjadi komoditi yang betul-betul dapat nilai tambah dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Babel," harapnya.

Erzaldi juga menambahkan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bangka Belitung kepemilikan saham untuk daerah dan peningkatan royalti sangat mempengaruhi pembangunan di Babel.

"Kalau pemerintah pusat berkenaan untuk itu, royalti nambah mudah-mudahan di sini lah akan terpenuhi harapan masyarakat Babel," harapnya.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung, Amir Syahbana, mengatakan, semakin menggairahkan dan Pemprov Babel berharap berdampak pada pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNBP) dan dana bagi hasil (DBH).