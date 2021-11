Di Balik Tampil Buruknya Juventus, Nedved Ingin Hancurkan Kepala Pemain Usai Kalah dari Benevento

BANGKAPOS.COM -- Direktur Juventus Pavel Nedved mengatakan para pemain membutuhkan 'kepala mereka dihancurkan' setelah penampilan 'sombong' mereka dalam kekalahan dari Benevento, seperti yang terlihat dalam seri Amazon Prime All or Nothing.

Mantan gelandang Ceko ini selalu tampil berapi-api di tribun klubnya sejak menjadi wakil presiden.

Dia melampiaskan amarahnya di depan kamera dalam serial Amazon Prime All or Nothing: Juventus, yang dirilis hari ini.

Menyusul kekalahan dari kandidat degradasi Benevento,

Nedved terlihat mengkritik para pemain atas kinerja mereka.

"Banyak yang arogan, mereka tersingkir dari Liga Champions," kata Nedved.

“Kita harus masuk ke sana dan menghancurkan kepala mereka.”

Direktur Fabio Paratici menegaskan klub juga merupakan bagian dari masalah, tetapi Nedved terus menunjuk ke arah ruang ganti.

“Tidak, itu mereka! Itu mereka!”

Presiden Andrea Agnelli dan pelatih Andrea Pirlo menyaksikan pertengkaran keduanya. (*)