Ternyata Gisel Rela Bikin Video Goyangan Heboh Ini Demi Uang Buat Wijin

BANGKAPOS.COM - Belum lama ini Video Gisel bikin heboh hingga ramai dikomentari netizen.

Artis bernama lengkap Gisella Anastasia itu ternyata rela bergoyang demi uang buat wijin.

Memang, nama Wijin tak pernah lepas dari sorotan setelah menjalin kasih dengan Gisel.

Lantas bagaimana hubungan Gisel dengan Wijin?

Seperti diketahui Gisel dan Wijin memang telah cukup lama menjalin asmara.

Bahkan mantan kekasih Agnes Monica tersebut disebut-sebut siap menikahi Gisel suatu saat nanti.

Soal penghasilan keduanya pun akhir-akhir ini menjadi sorotan publik.

Hal tersebut disampaikan Wijin di YouTube Boy William beberapa waktu lalu.

Boy William bertanya soal penghasilan Wijin atau Gisel yang lebih besar.

"Who makes more money? You or Gisel?" tanya Boy William ke Wijin di lain kesempatan.

