Kelakuan Cristiano Ronaldo Bentak Pemain Juventus Terungkap dalam Film Dokumenter

BANGKAPOS.COM -- Sebuah video memperlihatkan perselisihan antara Cristiano Ronaldo dan mantan setimnya di Juventus, Juan Cuadrado.

Cristiano Ronaldo harus mengubur ambisi untuk menjuarai Liga Champions 2020-2021 bareng Juventus.

Langkah Si Nyonya Tua terhenti pada babak 16 besar usai disingkirkan oleh Porto.

Juventus kalah 1-2 saat menyambangi markas Porto dalam duel leg pertama.

Lalu, Juventus menang 3-2 ketika gantian menjamu sang wakil Portugal di Allianz Stadium.

Agregat akhir memang imbang 4-4, tetapi Juventus tersisih karena kalah produktivitas gol tandang.

Video dokumenter bertajuk 'All or Nothing: Juventus' menyibak kisah di balik layar dari partai leg kedua.

Pada jeda pertandingan, ruang ganti Juventus memanas dengan Cristiano Ronaldo dan Juan Cuadrado terlibat adu argumen.

CR7 murka dengan performa buruk rekan-rekan setimnya. (*)