Line Up Final Liga 3 Bangka Belitung PS Bangka Setara Vs Belitong FC

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Final Liga 3 Bangka Belitung akan digelar sore ini Sabtu ((27/11/2021) kickoff pukul 15.00 WIB. PS Bangka Setara akan menantang Belitong FC.

Laga ini akan berjalan menarik pasalnya kedua kesebelasan sama sama yakin bisa memenangkan pertandingan.

Final ideal karena kedua kesebelasan sama sama menjadi penguasa dibabak penyisihan grup.

Dalam laga nanti berdasarkan line up yang diterima bangkapos.com terlihat tidak banyak perubahan dari kedua kesebelasan.

PS Bangka Setara merupakan juara grup A dibabak 8 besar menyingkirkan KOP SS Belitung dengan skor 2-1. Dibabak semifinal kembali menyingkirkan wakil Pulau Belitung yakni PS Beltim dengan skor tipis 1-0 dibabak semifinal.

"Mohon doanya masyarakat Bangka agar menjadi yang terbaik di Liga 3 Bangka Belitung," kata Deni Ketua PS Bangka Setara

Sedangkan Belitong FC juara grup B mengalahkan PS Bangka Tengah dengan skor 3-1. Kemudian mengalahkan SWN FC Belinyu lewat adu pinalti 4-3 (0-0).

"Anak anak on fire dan akan meneruskan trend positif guna meraih tiket ke putaran nasional dengan menjadi juara Liga 3 Bangka Belitung," kata Ramzy Okbah Manajer Belitong FC.(deddy marjaya)

Line Up

PS Bangka Setara

Dimas Maulana (PG)

Muhammad Fauzi

Fikri Irvanudin

Muhammad Rafly

Noval Akmal

Muhammad Dharma Saputra

Insah

Aldi Dahlan

Kevin Ivander

Muhammad Gurniawan

Febriyanto

Cadangan

Awin

M Firhan

Muhamad Ogol

Lariki

Jery Jeckson Gobai

Rafi Fauzal

Aria Bisma

insan Pratama

Line up Belitong FC

Chairil Zul Azhar(PG)

Satria Wardana

Hanif At Thariq

Rifky Afryan Hartono (C)

Ricky Mainata

Muhammad Fardan Azmi

Usman Fatahilah

Maiduri

Frenki Pare Kogoya

Yulius Aldi Pamungkas

Riza Alfin Zidane

Cadangan

Havizd Fauzan Muzani (PG)

Al Rizqy Dwi Prananda

Fahreza Sudin

Muhammad Azri

Zidan Farhan Naufal

Rafhie

Rifqi Arya Wardana

Rizky Syawaludin

Richi Rivaldo

Haezel Wahyuda