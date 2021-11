Omicron Menyerang Pasukan Kelelahan yang Kehilangan Panglima

ORGANISASI Kesehatan Dunia atau WHO memastikan, varian baru Covid-19 dengan kode B.1.1.529 adalah varian yang sangat berbahaya. Pasalnya, varian ini lebih menular daripada varian Covid-19 lainnya.

Dalam catatan kita, munculnya gelombang kedua pertengahan 2021 lalu dipicu oleh munculnya varian Delta yang diklaim memiliki tingkat penularan hingga 100 persen. Nah, kini varian B.1.1.529 diklaim memiliki tingkat penularan hingga 500 persen.

Dalam pernyataan resminya, WHO mengatakan bahwa Omicron pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada 9 November 2021. Dua pekan setelah ditemukan, Afrika Selatan baru melaporkannya ke WHO pada 24 November.

WHO mengeklaim, dengan karakteristik dari Omicron ini, maka dua hari setelah memperoleh laporan ditemukannya Omicron, WHO langsung mengklasifikasikan Omicron menjadi varian yang masuk dalam kategori perhatian serius, yang dalam istilah WHO adalah variant of concern (VoC) pada 26 November 2021.

Selain Omicron, varian lain yang oleh WHO dikategorikan sebagai VoC adalah varian Alpha, varian Beta, varian Gamma, dan varian Delta. Yang berbeda, sebelum masuk kategori VoC, varian Alpha, varian Beta, varian Gamma, dan varian Delta terlebih dahulu berstatus sebagai varian of interest atau VoI. Sementara itu, Omicron oleh WHO langsung ditetapkan sebagai VoC tanpa harus melalui VoI.

Narasi serius juga disampaikan WHO terkait dengan Omicron ini dengan merilis jumlah kasus di Afrika Selatan naik sebesar 321 persen dalam sepekan hingga mencatatkan angka 2.465 kasus.

Selain mudah menular, WHO mengeklaim bahwa Omicron juga diduga mampu menembus kekebalan yang sudah terbentuk di dalam tubuh. Persis seperti varian Betha yang mampu menembus imunitas, varian ini juga membawa gen varian Delta yang memiliki tingkat penularan sangat ekstrem.

Entah berlebihan atau tidak, WHO bahkan merilis pendapat pakar epidemiologi dari Hong Kong yang menyebutkan bahwa Omicron sangat airborne. Di mana ada dua orang yang berada di dua ruangan yang berseberangan, peneliti menemukan sampel di beberapa sudut ruangan tersebut.

Yang tidak kalah menarik adalah, di Afrika Selatan, kasus ini ditemukan pada populasi dengan usia antara 18-34 tahun. Kebetulan juga, WHO mengatakan bahwa tingkat capaian vaksinasi di Afrika Selatan baru di angka 24 persen.

Dari penjelasan WHO tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Omicron adalah varian yang sangat berbahaya dan berpotensi menjadi pemicu munculnya gelombang ketiga. Ingat? Bagaimana kita semua dibikin takut bukan kepalang dengan munculnya pertama kali Covid-19 di Wuhan?