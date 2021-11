Tante Ernie Gak Sanggup Buka Mata Gara-Gara Ini

BANGKAPOS.COM - Penampilan Tante Ernie seolah tak ada habisnya disorot netizen.

Pada usianya yang sudah tak muda lagi, Tante Ernie tampil memukau di depan penggemarnya.

Ibu dari tiga orang anak ini pun tak sungkan membagikan foto dengan outfit terbuka.

Memiliki paras cantik yang awet muda, Tante Ernie juga mempunyai tubuh proposial bak gadis remaja.

Melalui Instagram pribadinya, Tante Ernie cukup sering memajang foto dengan baju-baju yang memperlihatkan kelekukan elok tubuhnya.

Seperti unggahannya di Instagram pada 17 Agustus 2021.

Baca juga: Suami Syok Lihat Istri di Kamar Mandi dengan Oknum Anggota DPRD, Keduanya Tepergok Berbuat Mesum

Baca juga: Hubungi Nomor WA Ini, Langsung Dibeli Rp20 Juta Jika Punya Uang dengan Nomor Seri Seperti Ini

Baca juga: Tante Ernie Duduk di Atas Bean Bag Sambil Senyum, Kelihatan Ada Warna Merah di Bagian Tubuhnya

Tante Ernie kala itu mengenakan mini dress yang ketat berwarna biru tanpa lengan.

Ia mengeluhkan kondisi cuaca yang saat itu tengah panas terik.

Karena kepanasan Tante Ernie curhat tak mampu membuka matanya karena silau.

Ia sambil memegangi kepalanya berpose ke samping.

Tante Ernie tampak menyipitkan matanya karena panas matahari.

Lagi-lagi, penampilan Tante Ernie itu pun mencuri perhatian netizen.

Disaat Tante Pemersatu Bangsa ini mengeluh tak bisa membuka mata karena panas sinar matahari, netizen justru mengeluh tak bisa mengedipkan mata mereka karena penampilan Tante Ernie.

"Duh ga sanggup ngedip jadinya," tulis netizen.

"Gak sanggup liat," ujar yang lain.

"Perfect body dan menggemaskan," tulis yang lainnya.

"Duh gak sanggup jadinya," celetuk netizen.

Dibalik outfit-outfitnya yang kekinian siapa sangka wanita cantik ini telah menginjak usia 45 tahun.

Ia pun telah mempunyai 3 orang anak yang beranjak dewasa.

Diketahi Tante Ernie menjaga penampilannya dengan sering mengisi waktu luangnya dengan berolahraga.

Karena itulah Tante Ernier terlihat awet muda.

Memiliki follower sebanyak 2,2 juta di Instagram membuat aktivitasnya kerap disoroti oleh pengikutnya dan pengguna Instagram.

Ia pun kerap membuat warganet gagal fokus hingga tak berkedip.

Beberapa waktu lalu Tante Ernie mengunggah potret dirinya tengah berjalan-jalan di pantai.

Dengan dibalut mini dress berwarna biru tanpa lengan pula, Tante Ernie membuat video yang menampilkan pesonanya.

"Selalu happy dan gak pernah puas kalau main di pantai.. Sedih deh sudah harus berpisah lagi sama kamuuuu…

BALIKU But well, I’ll be back soon," tulis Tante Ernie.

Lekuk tubuhnya yang 'body goals' terlihat jelas dari belakang.

Ia nampak berjalan di tepi pantai tanpa alas kaki. Sesaat kemudian ia mengangkat seluruh rambutnya dan digerai kembali.

Deburan ombak pun membasahi kakinya.

Berbagai komentar pun membanjiri kolom komentarnya.

"Bukan maen keliatan masih muda bgt," ujar netizen.

"Suka banget pas rambutnya dikeatasin gitu," kata yang lain.

"Bikin gak ngedip aja," celetuk netizen lainnya.

"Bukan lagi Tantekuuu ," sebut netizen.

"Ngiler liat body Tante," komentar yang lain.

(Bangkapos.com/Nur Ramadhaningtyas)